Ble lurt og fratatt Instagram-konto – langer ut mot giganten

– Jeg føler at jeg vanligvis er veldig forsiktig med hva jeg trykker på sosiale medier, så selvfølgelig blir man oppgitt når noe slikt skjer, forteller Aslak Sverdrup til TV 2.

ANMELDTE SAKEN: Aslak Sverdrup har anmeldt saken til politiet. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Rett før jul ble adm. direktør for Akvariet i Bergen Aslak Sverdrup og kunstner Slava Nemes fratatt sine brukerkontoer på Instagram. TV 2 kjenner til flere titalls nordmenn, som den siste tiden har blitt fratatt kontoene sine - både privatkontoer og bedriftskontoer.

– Man opplever at når det først skjer, så er det ingen hjelp å få, sier Sverdrup.

Metoden og fremgangsmåten er lik for alle som TV 2 har snakket med.

Slik gjør de det

– Det begynner med at en du gjerne kjenner på Instagram, sender deg en melding og spør om telefonnummeret ditt. Det man gjerne ikke vet, er at vedkommende som har sendt deg melding, ikke har kontroll over Instagram-kontoen sin lenger, sier Sverdrup og legger til:

– Det oppleves jo ikke rart at en bekjent av deg på Instagram spør om telefonnummeret ditt på melding.

Når man har gitt telefonnummeret sitt, får man plutselig en SMS på telefonen sin med en kode. Idet man sender denne koden tilbake, klarer de å ta over Instagram-profilen din.

GRAFIKK: Slik foregår samtalen på Instagram før man blir fratatt kontoen sin. Bildet er en grafikk basert på en ekte samtale. Foto: Grafikk / TV 2

– Også får man melding på Whatsapp eller andre steder, hvor de krever penger av deg for å få tilbake kontoen sin. Det kan være alt fra 30 euro til 2000 euro, sier Slava Nemes, som også har blitt fratatt kontoen sin.

Aslak Sverdrup (t.v.) og Slava Nemes (t.h.) raser begge mot Meta for manglende hjelp etter de ble fratatt kontoene sine. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Når kontoen din er tatt over, begynner de å sende meldinger til andre på følgerlisten din via din Instagram-konto. Deretter lurer de andre på samme måte ved å spørre om telefonnummeret. Og slik fortsetter det - slik at enda flere blir lurt.

Kritiserer Instagram og Meta

– Problemet oppstår jo når man opplever å ikke få hjelp fra Instagram. Jeg har prøvd å kontakte Instagram på flere måter via automatisk hjelpesenter, men opplever at det ikke er noe svar å få, sier Sverdrup.

Flere som TV 2 har snakket med raser over manglende hjelp fra Meta, som eier både Instagram og Facebook. Noen har til og med bedriftskonto hos Instagram og betaler større summer hver måned - uten å få hjelp.

Sverdrup og Nemes har sendt titallsmeldinger til de automatiske tjenestene på Instagram i påvente av hjelp fra Meta.

– En så stor bedrift som Meta burde hatt et godt nok system for å hjelpe andre dersom slike ting skjer. For det skjer! Og det er de fullt klar over. Taktikken deres er å ikke ha et system på å svare, for det ville blitt enormt stort, sier Sverdrup.

INSTAGRAM: Aslak Sverdrup har fått tilbake kontoen sin, men er bekymret for at flere kan ha blitt lurt fra hans egen Instagram-konto. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Til slutt valgte Sverdrup å kontakte Meta-ledelsen på LinkedIn.

– En halvtime senere var kontoen min plutselig tilbake. Da fikk jeg mail om at jeg kunne resette passordet mitt igjen, sier han.

I mellomtiden har de som står bak klart å sende ut flere meldinger og lurt enda flere via kontoene til både Sverdrup og Nemes.

Meta svarer

Nå etterlyser både Sverdrup og Nemes svar fra Meta om hvorfor det ikke finnes en enklere måte å kontakte dem på.

TV 2 har vært i kontakt med Meta og stilt følgende spørsmål:

Meta svarer ikke konkret på alle spørsmålene, men svarer følgende i en epost:

– Den siste tiden har vi sett flere situasjoner hvor folk har fått profilen sin hacket. Meta har derfor nylig hatt en kampanje gående for å oppfordre folk til å sette opp totrinnsfakturering, i tillegg til å sikre passordene sine, sier kommunikasjonssjef Regitze Reech for den nordiske delen av Meta.

Hun forklarer videre at hacking skjer nesten alltid via mail-konto og ikke via Meta sine plattformer.

– Hackere bruker så adgangen de får via mailkonto til å overta offerets profil på sosiale medier for å muligens presse eieren for penger, spre propaganda eller selge ureglementerte varer fra profilen.

– Dersom noen opplever at kontoen deres er blitt hacket, må de gå inn på https://www.facebook.com/hacked for å rapportere kontoen, så vil våre team undersøke saken.

Hackeren: – Jeg elsker å kommunisere med nordmenn

Etter at Aslak Sverdrup og Slava Nemes ble fratatt kontoen sin, ble de kontaktet på Whatsapp. Foto: Skjermdump

TV 2 kjenner ikke til identiteten til vedkommende som står bak, men har prøvd å kontakte vedkommende via Whatsapp-nummeret som ble brukt. Vi har stilt flere spørsmål om hvorfor vedkommende gjør dette, om det kun gjelder nordmenn og hvor pengene går til.

Det er ikke lett å finne ut hva motivet er, men dette svarer vedkommende:

– Jeg kan ikke fortelle deg hvorfor jeg gjør dette, men du kan stole på at jeg gjør en god jobb.

– Kommunikasjon er en viktig del av jobben min. Jeg elsker å kommunisere med nordmenn. Derfor gjør jeg dette med nordmenn, men det kan endre seg. Av og til gjør jeg dette med svensker - og av og til med dansker.

Slik beskytter du deg

Aslak Sverdrup og en rekke andre har anmeldt saken, men fikk nylig svar fra politiet om at saken er henlagt.

– Jeg syns det er synd at saken henlegges så raskt siden den åpenbart er organisert og inneholder elementer av både ID-tyveri, utpressing og kanskje går under definisjonen organisert kriminalitet, sier Sverdrup.

Tips fra politiet: Rune Fimreite i Nettpatruljen hos Vest politidistrikt oppfordrer alle til å aktivere totrinnsfaktor på sine sosiale medier-kontoer. Det betyr at selv om noen kjenner til passordet ditt, så vil de ikke få tilgang til kontoen din. – Mitt beste råd er: Gjør tiltak på forhånd. Ikke vent til uhellet er over. Totrinnsfaktor er utrolig viktig, sier Fimreite til TV 2. Ellers råder Nettpatruljen til å ha ulike passord på ulike sosiale medier-plattformer i tilfelle det skulle oppstå passordlekkasje. Men dersom du skulle være uheldig, er det viktig å prøve og ta kontroll så fort det lar seg gjøre, sier Fimreite. – Hackerne har kanskje forandret passordet, men ikke eposten. Gjør noen raske grep og tilbakestill passordet. Jo lengre tid det går, jo større sjanse er det for at du har mistet kontrollen. Ellers råder Nettpatruljen til å kontakte SlettMeg eller hjelpesenter på Facebook. Men det viktigste rådet er å gjøre tiltak på forhånd og aktivere totrinnsfaktor.

Fått tilbake kontoene sine

Aslak Sverdrup og Slava Nemes har fått tilbake kontoene sine, men TV 2 kjenner til flere som fortsatt ikke har fått det. Noen har valgt å betale en sum til et belgisk kontonummer, mens andre har bestemt seg for å opprette ny konto.

En fikk til og med tilbake kontoen sin etter at TV 2 tok kontakt med Meta og viste til konkrete eksempler.

På spørsmål om Sverdrup og Nemes har vært naiv når de falt for dette, svarer Sverdrup:

– Det kan skje den beste. I dette tilfellet virket det veldig troverdig. Det viktigste er egentlig bare å advare andre om at slikt kan skje - uansett hvor god man er på sikkerhet på nettet.

– Og ikke minst: Ta på totrinnsfaktor!