Havnet på sykehus i Thailand –var redd for å ikke overleve

Influenseren er forlovet med den norske «Ex on the Beach»-profilen Henrik Elvejord Borg, som hun var i Thailand med da hun brått ble dårlig.

Mistet taleevnen

På Instagram skriver influenseren at hun plutselig fikk synstap på høyre øyet.

– Henrik og jeg bestemmer oss da for å reise hjem så jeg kan hvile, skriver Anckermann på Instagram.

– Når jeg først er på mopeden har jeg vanskelig for å finne ord og kjenner hvordan jeg forsvinner ut av bevisstheten noen ganger. Henrik legger meg i gresset i grøfta og spør hva som skjer med meg, skriver hun videre.

Influenseren klarer ikke å svare kjæresten, selv om hun ønsker å fortelle han at hun er bekymret.

– Det kommer bare små lyder, eller helt andre stavelser enn det jeg vil si. Jeg kjenner blodet bruse og antar at jeg har et panikkanfall, selv om det føles annerledes enn tidligere erfaringer, skriver hun.

Redd for å ikke overleve

Borg blir urolig for kjæresten, og de bestemmer seg derfor for å stoppe på et sykehjem. Der får influenseren kramper, og blir lammet i deler av ansiktet.

– Ambulansepersonellet spør om jeg kunne ha fått i meg noe stoff på noen måte. Vi er sikre på at jeg ikke har det, og nå begynner jeg å bekymre meg for at jeg ikke vil overleve, skriver Anckermann.

I frykt for at kjæresten ikke skulle forstå henne, skrev hun «jeg elsker deg» på en lapp.

– Jeg får en beroligende tablett og får sakte men sikkert tilbake talen, men jeg høres ekstremt full ut, og er fortsatt veldig redd for det jeg opplever, skriver hun.

Takknemlig for å være i live

Videre skriver Anckermann at hun var redd for at hun hadde fått hjerneslag. Paret blir sendt videre med ambulanse til et annet sykehus, der de tar flere tester og rønkten av hjernen hennes.

– Dagen etter får vi til svar at alt ser bra ut. De vil ta en epilepsitest, men da hadde jeg blitt til over jul, så da hjerneprøvene så bra ut dro vi hjem, skriver hun.

Influenseren skriver videre at hun tror det er stress over lengre tid, som er årsaken til at hun fikk disse symptomene.

– Jeg er bare så utrolig takknemlig for alt Henrik har gjort for meg de siste 24 timene, og at jeg er i live. Nå tenker jeg at jeg skal hvile noen dager til, skriver hun videre.

Det har ikke lykkes God kveld Norge å få en kommentar fra paret enda.