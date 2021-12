TikTok skal inn i restaurantbransjen: – Ikke troen på konseptet

Den virale videoappen TikTok får flere treff enn den amerikanske søkemotoren Google, ifølge Cloudflare som analyserer den globale trafikken på internett.

Mens Google og Facebook tronet øverst på listen over årets mest brukte nettsider i 2020, så er det TikTok som har tatt førsteplassen i 2021.

Selskapet tror pandemien er en av årsakene til at den virale videotjenesten har klart å kapre førsteplassen, blant annet fordi folk har tilbragt mye tid hjemme og kjedet seg.

Et fenomen på Tiktok som virkelig har tatt av, er matlagingsvideoer. Mange lar seg inspirere av oppskrifter på TikTok, og en av den mest omtalte rettene er ovnsbakt fetaost med tomater og pasta.

«The TikTok Kitchen»

Siden matlaging har vært en enorm suksess på appen, har TikTok nå annonsert «TikTok Kitchen» – et matlagingskonsept, skriver flere amerikanske aviser, blant annet Washington Post og The Verge.

Konseptet er et samarbeid med går ut på at man skal kunne bestille de mest virale matrettene helt hjem til døren. På menyen står blant annet de store suksessene «Baked pasta feta» og «Corn ribs», to virale retter som er blitt oppdaget og kjent gjennom TikTok.

TikTok skal begynne å levere mat helt hjem. Foto: Virtual Dining Concepts/TikTok

Dessverre må man bo i USA for å kunne bestille maten – inntil videre. Etter planen skal det lanseres omtrent 300 spøkelseskjøkken over hele USA, hvor maten tilberedes. Et spøkelseskjøkken er restauranter som baserer seg på takeaway, uten å ha et eget kjøkken. Ifølge TikTok er lanseringsdatoen satt til mars 2022.

Talsperson for TikTok, Elena Saavedra, sier til The Verge at dette er en kampanje, og at TikTok har ingen planer om å ta over restaurantbransjen. Men de satser likevel stort.

– Jeg understreker at dette er en kampanje for å kunne bringe TikTok-mat til fansen, og ikke en satsing innen restaurantbransjen, sier hun.

Ikke troen på konseptet

TikTok-er Kristoffer Kaayne Kaalsaas. Foto: Kristoffer Myhre

Kristoffer Kaayne Kaalsaas er en av Norges største profiler på TikTok. Over 200 000 nordmenn føler han i sosiale medier, hvor han lager mye mat. Han er ikke overrasket over at matlaging går viralt på appen.

– Jeg tror det er fordi folk viser ærlige, ufiltrerte matlagningsvideoer, som hvem som helst føler at de kan lage.

Videre mener han TikTok har tatt over for Youtube.

– Tidligere har YouTube vært et sted folk har sett til for inspirasjon og tutorials for å lage mat, men i dagens hyperraske samfunn er det mer praktisk med en TikTok video på ett minutt, enn å se en YouTube video på 15 minutter om samme tema, legger han til.

Ved første øyekast har ikke 33-åringen troen på konseptet.

– Det som er genialt med nettopp matvideoene på TikTok, er at mye av maten er utrolig enkel å lage, og lages med lave skuldre. Selv barn lager flere av rettene som vises på appen, sier han.

– Problemet med et slikt konsept er at mye av maten som vises på TikTok kan anses som kortvarige mattrender – føler jeg. De er morsomme å lage der og da, men vil de være like relevante om noen år.

Selv tror han ikke at det vil være et marked for det i Norge, og er spent på om det slår an eller ei i USA.

– Skal det slå an, så tror jeg «The TikTok Kitchen» må jevnlig bytte ut forskjellige retter som de skal levere til folk på døra, legger han til.

Topp ti-listen

TikTok eies av det kinesiske selskapet, ByteDance, og ble lansert i 2016. Videodelingstjenetsten bare blitt større og større for hvert år.

