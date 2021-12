La oss finne tilbake til galskapen

Tirsdag fra kl. 11.00: Se Tour de Ski-starten på TV 2 eller TV 2 Play.

En tour der sammenlagtlistene kunne endres totalt i løpet av én etappe. En tour som var en reise mellom europeiske skisteder og hovedsteder. Alt var kanskje ikke bedre før, men Tour de Ski var i aller høyeste grad det.

Hvor har det blitt av galskapen? Hvor er showet? Hva er det vi egentlig vil med langrennssportens svar på Tour de France?

Det vi sitter igjen med nå er jo bare et par sprinter og noen 10- og 15-kilometere, før det hele avsluttes med en fellesstart opp en alpinbakke – der førstemann i mål ikke vinner touren, engang.

OVERLEGEN: Her feirer Therese Johaug seieren opp alpinbakken i Val di Fiemme i 2020 ved siden av utslitte konkurrenter. Foto: Terje Pedersen

Misforstå meg rett.

Denne vinterens Tour de Ski kommer til å inneholde masse action. Med noen få unntak er alle de største stjernene på plass.

I kvinneklassen er det jevnere enn på lang, lang tid, og blant herrene er det fortsatt helt åpent hvem som tar de siste OL-plassene på de fleste lagene.

Det kommer til å bli tette dueller og god underholdning fra første til siste etappe. Det blir Klæbo mot Bolsjunov, og det blir «världens bästa Karlsson» mot resten av verden. Dette blir bra, det, i hvert fall for oss som allerede er forelsket i langrennssporten. For resten av verden sin del er jeg imidlertid hakket mer skeptisk.

DUELL: Johannes Høsflot Klæbo og Alexander Bolsjunov barker sammen under denne sesongens Tour de Ski. Her etter 15-kilometeren i Ruka. Foto: Torstein Bøe

Da Tour de Ski ble født, var ikke tanken bare å kåre den komplette langrennsløper – noe touren strengt tatt har mislyktes med hvert eneste år, grunnet forseringen av en alpinbakke fjernt fra langrennssporten. Akkurat den skal vi imidlertid komme tilbake til.

Selve kongstanken bak Tour de Ski var at langrennssporten skulle få sin egen Tour de France. Et stort, enkeltstående arrangement som både sportslig og kommersielt skulle likestilles med både VM og OL.

For en langrennssport i rivende utvikling ble Tour de Ski nettopp det. Bysprinter, fellesstarter, spurter om bonuspoeng, alpinbakker og jaktstarter over flere mil bød på underholdning og spenning langt utover det folk var vant til fra en idrett der renn med intervallstart mer eller mindre utgjorde terminlista.

At resultatlistene ble preget av tyskere, tsjekkere, polakker, sveitsere, svensker og finner, i tillegg til nordmenn, gjorde selvsagt ingenting det heller.

Noe av styrken til Tour de Ski kan vel nettopp hevdes å være det at det tok fryktelig mange år før en norsk utøver vant sin første sammenlagtseier. Til det var utlendingene for gode, og nordmennene for opptatt av å prestere i påfølgende mesterskap.

Nettopp dette fokuset på påfølgende mesterskap har i mine øyne bidratt til å ta livet av den ekte Tour de Ski. Flere av profilene har i nyere tid valgt å spare seg til OL og VM.

STÅR OVER: Therese Johaug dropper Tour de Ski på grunn av OL senere i vinter. Frida Karlsson (til venstre) er derimot med. Foto: Heikki Saukkomaa

Resultatet av det ser vi nå. Da står man igjen med fem individuelle renn klin like de vi ser til hver eneste helg i verdenscupen, før det hele avsluttes opp den berømte monsterbakken.

Monsterbakken, eller Alpe Cermis som fjellet heter, er i mine øyne bare tull rent sportslig.

Den ligger for fjernt fra langrennssportens øvrige konkurranser og påvirker sammendraget i altfor stor grad. Når det er sagt, er jo alpinbakken helt genial rent kommersielt. For all idrett er dette altfor viktig til å overse. Derfor omfavner jeg nå monsterbakken, og ønsker meg mer galskap i Tour de Ski.

Langrennssporten må bli mer kommersiell. Ikke bare i Tour de Ski, men hver eneste helg. Lista over ting som kan endres er lang, og inspirasjonen finnes hos både sykkel, friidrett, skiskyting, hopp og alpint. I første omgang kan vi begynne med å revitalisere det som rent kommersielt bør være sesongens høydepunkt – Tour de Ski.

For det første, så bør man gå tilbake til flere renn fordelt over flere land. Gjerne ti renn i fire-fem land.

Jeg vil se Tsjekkia, Slovenia, Østerrike og Lichtenstein i touren, i tillegg til Italia, Sveits og Tyskland. Det vil gi langt større muligheter for å skape et innholdsrikt program, samtidig som det vil gi mer profilering og økte inntekter til idretten.

SPRINTSEIER: Håvard Solås Taugbøl vant sprinten i Dresden foran italienske Federico Pellegrino og franske Lucas Chanavat. Foto: Arvid Mueller

Hva så om noen av profilene står over eller hopper av underveis. Langrennssporten trenger ikke å gjøre seg mindre enn den er, og bestemmer selv hvor mange stjerner en vil ha.

På herresiden virker det uansett som de største profilene ønsker å delta på touren, slik det jo har vært tradisjon for i alle år.

Blant damene skal man ha respekt for at Therese Johaug velger å stå over i jakten på sitt første individuelle OL-gull.

Da må man heller hylle de som stiller opp, og bygge opp løpere som Frida Karlsson, Heidi Weng og Jessie Diggins. Bare tenk hvor mye det betydde for skiinteressen over dammen at Jessie Diggins vant touren forrige vinter.

Det fremste argumentet for å stå over touren har alltid vært den korte avstanden til mesterskapene som følger. I år er dette mer krevende enn noen gang, med en tidlig start på Beijing-OL, som attpåtil går i høyden.

I år landet FIS derfor på en Mini-Tour de Ski. Slik kan vi ikke ha det i fremtiden.

I SKYENE: Slik så det ut da Jessie Diggins vant touren forrige sesong. Da stod det norske laget over på grunn av koronaviruset. Foto: Alessandro Trovati

Løsningen på denne utfordringen er like åpenbar som den sikkert er kontroversiell. La Tour de Ski starte før jul, i den samme helga som det i år ble sprintet i Dresden.

Avslutt så det hele med et spektakulært renn opp alpinbakken i Val di Fiemme på selveste nyttårsaften. Da får man halvannen måned fri selv før en tidlig OL start.

Rent kommersielt er jo jula en gavepakke til all idrett. At skiløpere skal ha juleferie er jo like meningsløst som at norske fotballspillere skal ha sommerferie i juli. Det er jo da folk har både fri, tid og mulighet til å se på idrett.

I jula har folk flest ferie og tid til å samles foran TV-en, og vinter og snøpreger allerede hverdagen til alle som kunne være interesserte i å se skirenn på TV. Se bare på Boxing Day, en av fotballens aller viktigste dager. Hvorfor i alle dager kan man ikke gå skirenn i jula når det spilles fotball?

Start touren med førjulssprint i Dresden, Milano eller på Olympiastadion i München, der touren var innom i en av sine første utgaver. Kjør på med sprint i tsjekkiske eller sveitsiske gater på julaften. La flomlysene fylle monsterbakken på nyttårsaften, før det hele avsluttes med fyrverkeri utover Fiemme-dalen.

Få tilbake den lange jakstarten fra Cortina til Toblach og legg inn ei brutal tremil full av bonussekunder på tourens nest siste dag.

Alternativt kan man tenke nytt og flytte tourens lengste etappe til grensa mellom Østerrike, Italia og Slovenia. Der går det sykkelstier fra land til land og ved hjelp av værguder og snøkanoner kunne lederen i touren blitt jaktet fra Østerrike til Italia og videre til VM-løypene i slovenske Planica.

Selvsagt skal en ikke glemme hva langrennssporten vanligvis består av. Mellom annerledes-etappene må man fylle på med tradisjonelle renn med individuell start og spennende fellesstarter med og uten skibytte.

Slik får man en komplett Tour de Ski, fullpakket med høydepunkt og spenning, med etapper tilpasset alle sportens stjerner.

Så vær så snill FIS, NSF, utøvere og alle andre som har noe de skulle sagt om hvordan fremtidens Tour de Ski skal se ut. La oss finne tilbake til galskapen. La oss gjøre langrennssporten enda kulere enn den var for 10-15 år siden. Gjør det ikke for meg, som følger med uansett, men for deres eget beste!