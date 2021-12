Næringsministeren: Dette skal til for at regjeringen åpner krana i januar

Den 13. desember innførte regjeringen et nasjonalt forbud mot å skjenke alkohol. Den 15. desember ble krana dermed stengt over hele landet.

Avbestillinger haglet hos serveringsbransjen, og flere restauranter har stengt for julen, og de forteller at kundene fullstendig uteblir om de ikke kan servere alkohol.

Forbudet har også fått internasjonal oppmerksomhet. Blant annet har komikeren Trevor Noah harselert med skjenkestoppen på sitt talkshow The Daily Show.

Dette må til for lettelser

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier han har forståelse for at bransjen er frustrert, men sier at regjeringen ikke så noen andre alternativer.

– Det er ikke en enkel beslutning å gå til så inngripenene tiltak som vi gjorde i september. Vi fryktet at hvis vi ikke innførte tiltak, risikerte vi en større nedstenging, og det er det ingen som ønsker. Og så får vi klare, helsefaglige råd om at når det er alkohol i bildet så sprer smitten seg kraftig, sier Vestre.

De nasjonale tiltakene varer i første omgang i fire uker, til den 12. januar. Dermed skal regjeringen revurdere tiltakene og ta stilling til om det er aktuelt å komme med lettelser. Helseminister Ingvild Kjerkol har tydeliggjort at det er uaktuelt med lettelser før den tid.

Vestre tør ikke love at de vil åpne krana slik serveringsbransjen ønsker, men sier at regjeringen kommer til å åpne opp om smitten fortsetter og synke, og innleggelsestallene ikke truer med å overbelaste helsetjenesten.

– Om tallene da peker nedover, helsefaglige råd tilsier at vi har kontroll på situasjonen og vi ikke risikerer overbelastning på sykehusene, så er dette et av tiltakene vi mer enn gjerne letter på. Det er ingen av oss som ønsker dette, sier han.

– Men du kan altså ikke love nå at tiltakene vil lettes?

– Nei, det er ingen som vet hvordan situasjonen er i januar. Folk kan være trygge på at om situasjonen tillater det så vil vi lette på tiltakene, vi synes det er veldig trist å vondt å måtte gjøre dette, sier Vestre.

Frykter fremdeles konkurser

Like før jul fikk regjeringen på plass en lønnsstøtteordning for næringslivet. Dette resulterte i at enkelte bedrifter kunne trekke tilbake permitteringsvarsler.

Likevel erkjenner Vestre at det er risiko for at mange arbeidstakere vil bli permittert om tiltakene fortsetter, og at de frykter konkurser etter to turbulente år med en stor belastning for store deler av næringslivet.

– Vi frykter det, vi frykter at folk blir ledige, og vi frykter at folk som har jobbet med å bygge opp noe skal miste det, sier Vestre og viser til de økonomiske pakkene som nå skal redde stumpene til et presset næringsliv.

Næringsministeren mener det bare skulle mangle at samfunnet tok vare på bedriftene med økonomisk stønader når rammebetingelsene ble endret over natten. Han oppfordrer også alle til å være forberedt på at forutsetningene kan endre seg raskt.

– Vi håper at smittevern kan lettes igjen og vi kan gå tilbake til det vanlige, men vi går nok inn i en vinter og vår som er litt uforutsigbar der vi må være obs på situasjonen, sier Vestre.