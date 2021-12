Stjerneregissør døde brått

GOD KVELD NORGE (TV 2): Den prisvinnende regissøren Jean-Marc Vallée står bak kjente serier og filmer som «Big Little Lies» og «Dallas Buyers Club».

Denne helgen døde plutselig stjerneregissør Jean-Marc Vallée, på hytta si i Canada, skriver New York Post.

Vallée ble et ettertraktet navn i Hollywood etter at han regisserte filmen «Dallas Buyers Club», som han fikk flere Oscar-nominasjoner for.

Prisvinnende regissør

Han har også vunnet en Emmy for å ha regissert HBO-serien «Big Little Lies».

Vallée har jobbet med store stjerner som Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Amy Adams og Jake Gyllenhaal.

Skuespiller Laura Dern, regissør Jean-Marc Vallee og skuespiller Nicole Kidman. Foto: FREDERIC J. BROWN

Han var kjent for å filme i naturlig lys med håndholdte kameraer, og for å gi skuespillerne frihet til å improvisere manuset.

Han etterlater seg to barn og tre søsken.

Var i gang med ny serie

Ifølge Variety var Vallée i gang med å regissere en annen HBO-serie: «Gorilla and the Bird».

Vallées kollega, Nathan Ross, sa blant annet dette i en uttalelse:

«Jean-Marc sto for kreativitet, autentisitet og å prøve ting annerledes. Han var en ekte kunstner og en sjenerøs, kjærlig fyr. Alle som jobbet med ham kunne ikke unngå å se talentet og visjonen han hadde.»