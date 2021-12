Se Ødegaard briljere mot Norwich øverst.

I desember har drammenseren scoret tre mål og levert tre målgivende pasninger i Premier League. Ingen har flere målpoeng.

Manchester City-duoen Riyad Mahrez og Raheem Sterling har like mange.

– Jeg synes han spiller fantastisk bra. Han hjelper oss mye og er et bindeledd i laget. Jeg er veldig fornøyd med ham, sier Arsenal-manager Mikel Arteta til klubbens nettsider.

2. juledag slo han to målgivende pasninger mot Norwich. Den spanske sportsavisen AS kaller ham «Don Martin Ødegaard», og konstaterer at playmakeren virkelig er i ferd med å finne formen.

– Med tanke på hvordan han presterer for tiden, er man nødt til å spørre seg om det var en tabbe av Real Madrid å la ham gå for tolv måneder siden, skriver fotballjournalisten Juan Castro i en kommentar for Marca.

LUGGET: Martin Ødegaard ble leid ut til Arsenal forrige vinter. I sommer ble overgangen gjort permanent. Foto: ALBERT GEA

I engelske aviser overøses Norges landslagskaptein med ros. 23-åringen får nieren på børsen av både The Times og London Evening Standard.

– Mest begeistrende var kanskje prestasjonen til Ødegaard, skriver The Times, og trekker frem hvordan han briljerte i rommet bak spissen.

London Evening Standard har Ødegaard som banens beste, foran tomålsscorer Bukayo Saka. De mener at det var en prestasjon i «mesterklasse», og slår fast at Ødegaard er lagets fremste kreative kraft.

Nettstedet Football London stemmer i. Også de gir ham nieren på børsen.

– Å gi nordmannen rom er i ferd med å bli noe av det farligste du kan gjøre i Premier League. To målgivende til for Ødegaard, som det ikke går an å vrake nå, skriver Football London.

Også av supporterne får 23-åringen mye ros.

– Dere som ikke ville ha Ødegaard: Hvordan er livet i søpla?, skriver James McNicholas til sine nesten 300.000 følgere gjennom Gunnerblog.

People who didn't want Odegaard: how is life in the bin? — gunnerblog (@gunnerblog) December 26, 2021