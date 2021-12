Tror alle vil bli smittet av omikron: – Det er rimelig sikkert

27. desember 2020 ble første vaksinedose mot koronaviruset satt i Norge.

Ett år senere har 79,4 prosent av befolkningen fått dose én og 72,6 prosent fått dose to. For befolkningen over 18 år er andelen henholdsvis 92,5 og 88,9 prosent for dose én og to.

26,6 prosent av befolkningen over 18 år har også fått en tredje dose.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved UiO hadde ikke sett for seg at vi skulle være i den situasjonen vi er i i dag, ett år etter at vi begynte å vaksinere.

– Med vaksinen hadde jeg håpet at vi nå skulle slippe å tenke mer på korona. Slik gikk det ikke, sier Grødeland.

Hun understreker samtidig at vi er på et helt annet sted nå enn for ett år siden, fordi majoriteten av den voksne befolkningen er vaksinert.

– Derfor har vi opparbeidet en ganske god grunnleggende beskyttelse mot omikron i befolkningen. Det betyr at konsekvensene av smitte for de aller fleste er noe helt annet nå.

Ny vaksine

Omikron-tall tyder på at effekten av vaksinen er god når det gjelder å beskytte mot alvorlig sykdom, men redusert når det gjelder å forhindre mild sykdom og smitte.

Grødeland forteller at det nå jobbes med å utvikle en ny vaksine mot omikron-varianten.

– Istedenfor å bruke oppskriften fra den opprinnelige Wuhan-varianten, bruker man oppskriften til omikron-viruset. Det vil gjøre at du får enda bedre tilpasset immun-responser når du blir vaksinert.

Ifølge Grødeland er det en smal sak å endre vaksineoppskriften til å passe omikron. Det som tar tid er å produsere vaksinene og å finne ut hvilken godkjenning den nye vaksinen behøver.

– Man skal ikke trenge en ny runde med fase én, to og tre, men akkurat hva som kreves for å godkjenne denne oppdateringen, har man enda ikke et klart svar på.

– Vi må altså forvente noen måneder før vi kan få en skreddersydd omikron-vaksine?

– Ja.

– Alle vil bli smittet

Vaksineforskeren sier det er viktig med tredje dose for de som er eldre og har alvorlig underliggende sykdom.

– Utover det, er det viktig at folk får dose én og to. Når vi står overfor omikron, vil effekten av vaksinen mot smitte være redusert. Det vi først og fremst gjør med vaksinene nå, er å redusere sannsynligheten for at de mest utsatte blir alvorlig syke og trenger sykehusinnleggelser, sier Grødeland.

Hun håper de uvaksinerte revurderer sin beslutning om å ikke ta vaksine.

– Akkurat nå er vi i en situasjon der valget vårt er om viruset eller vaksinen skal møte oss først. Av de to har vaksinen klart lavest sannsynlighet for å forårsake problemer.

Så lenge vi ikke har vaksiner som fullstendig blokkerer smitte, vil smitten bare fortsette å eskalere, ifølge Grødeland.

– Men det er ikke et problem så lenge befolkningen har en grunnleggende immunitet. Jeg tenker at vi må vi slutte å snakke så mye om smitte, og mer om konsekvensene av smitte. For det er konsekvensene vi skal beskytte oss mot, og det gjør vaksinene.

– Er det sånn at vi alle kommer til å bli smittet av omikron, på et eller annet tidspunkt?

– Ja, det gjør vi. Det er rimelig sikkert. Når korona har nådd den spredningen det har nå, er det ikke tenkbart at vi skal stoppe dette viruset. Det kommer vi ikke til å klare.

– Ikke kult å bli smittet som uvaksinert

Når vaksinene ikke beskytter så godt mot smitte, er det kanskje mange som stiller seg spørsmålet «hvis jeg likevel blir smittet, hvorfor skal jeg ta vaksine?»

– Det er umiddelbart et godt spørsmål, helt til vi ser på konsekvensene av å bli smittet med virus. Selv blant relativt unge og friske voksne kan smitte med viruset ende med at du ligger på sykehus og svever mellom liv og død, sier Grødeland.

Hun påpeker at uvaksinerte som kun får mild sykdom også risikerer langtidsplager som konsentrasjonsvansker og tap av smak og luktesans.

– Smitte med virus er ikke noe kult, med mindre du i utgangspunktet har en vaksine som beskytter deg og gir deg langt mindre sannsynlighet for alvorlig sykdom og long covid.

Veien videre

Grødeland mener det er vanskelig å spå hvordan koronasituasjonen vil utvikle seg i Norge de neste månedene, men håper at flere uvaksinerte velger å få første dose.

– Jeg håper helsevesenet vil ha kapasitet til å håndtere de som eventuelt blir alvorlig syke og som ikke er vaksinerte.

– Hvor viktig er det at uvaksinerte tar vaksine for at vi skal kunne lette opp på tiltak i Norge?

– Jeg tenker at det er ganske viktig. I Norge ligger det hvert år hundrevis på sykehus på grunn av ulike luftveisinfeksjoner. De som normalt ikke ligger på sykehus på grunn av luftveisinfeksjoner, er friske voksne. De er der nå, sier Grødeland, og fortsetter:

– Hvis vi får beskyttet dem slik at de ikke havner på sykehus, og på den måten får gitt sykehuset et pusterom, tror jeg dette vil gå veldig bra.

Akkurat når vi vil se en ende på koronaepidemien i Norge, tror Grødeland avhenger av kapasiteten i helsevesenet.

– For de fleste av oss er SARS-CoV-2 nå et virus som kun vil gi mild sykdom. Det er fordi vi er godt vaksinerte. Det store spørsmålet er hvilke konsekvenser SARS-CoV-2 får for personer som er uvaksinerte og utsatte personer som er vaksinert, og i hvilken grad helsevesenet klarer å fange opp de som vaksinene ikke dekker.