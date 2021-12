Fotballryktene: – Aubameyang-bråket sender Arsenal på spissjakt

1. januar kan klubbene handle igjen! Det går mot et hektisk overgangsvindu og ryktene florerer. Her får du siste nytt fra Fotball-Europa.

Mye tyder på at Pierre Emerick Aubameyang kommer til å forlate Arsenal. Gaboneren er fratatt kapteinsbindet etter et regelbrudd. Det betyr at London-klubben vil ha inn en ny angriper. Ifølge Mirror er Dominic Calvert-Lewin øverst på ønskelisten. Everton-spissen har vært skadet i flere måneder denne sesongen. Daily Star skriver at den formsterke Fiorentina-spissen Dusan Vlahovic også står på Gunners' ønskeliste.

Se målene fra Arsenals Boxing Day-målfest øverst i saken!



Real Madrid gjør det skarpt i La Liga, men det kan gå mot et lite ryddesalg i januar. Både Gareth Bale og Isco kan komme til å forlate klubben i vintervinduet. Det skriver Marca. Begge spillerne er på kontrakter som går ut til sommeren. Både Isco og Bale er for tiden ute med korona.

Men storklubben er også ute etter å styrke stallen. Ifølge Telegraph vil spanjolene hente Chelsea-stopper Antonio Rüdiger til sommeren når hans kontrakt løper ut.

En annen som er på vei til Spania er Ferran Torres. Nå skal City-spilleren være på plass i Barcelona for å gjennomføre den medisinske testen. Det skriver Fabrizio Romano.

Arsenals unggutter har imponert nylig. Men Ainsley Maitland-Niles har ikke spilt en sentral rolle. Nå skriver Goal at 24-åringen kan ende opp med å bli utlånt til José Mourinhos Roma.

United-manager Ralf Rangnick har ekspertise når det kommer til å utvikle unge, tyske fotballspillere. Nå har den erfarne tyskeren flere navn på listen over mulige spillere inn. Ifølge The Sun er Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Luca Netz (Mönchengladbach), Eric Martel (RB Leipzig) og Armel Bella-Kotchap (Bochum) blant spillerne som har fanget Manchester Uniteds oppmerksomhet.

En litt mer rutinert type som skal være ønsket på Old Trafford er Ruben Neves. Ifølge Mirror er den portugisiske Wolves-spilleren en mann som kan forsterke lagets midtbane.

Det er ventet at nyrike Newcastle kommer til å handle desperat for å prøve å styrke stallen i kampen om å overleve i Premier League. Nå skriver Sun at Marseilles midtbanespiller Boubacar Kamara kan være på vei inn. Men 22-åringen, som er på utgående kontrakt, skal også være ønsket av Manchester United og Chelsea.