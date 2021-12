Sjefen bekrefter Martial-ønske: – Han føler det er riktig tid for endring

Fra kl. 20.30: Se Newcastle - Man. United på TV 2 Sport Premium og Play

Den franske angriperen har både begeistret og irritert publikum på Old Trafford. Humørspilleren har hatt sine øyeblikk, men denne sesongen er det blitt langt mellom høydepunktene. Nå bekrefter United-manager Ralf Rangnick at Martial ønsker å forlate klubben.

– Han forklarte meg at han har vært i Manchester United i syv år og at han føler det er den rette tiden for endring og dra en annen plass, sier Rangnick ifølge BBC.

– Jeg syns på mange måter det er forståelig, sier tyskeren.

Martial har kun startet to ligakamper denne sesongen.

– Jeg skjønner tankegangen hans, men det er også viktig å se på det i lys av klubbens situasjon. Vi er i en covid-tid, vi er i tre turneringer der vi har høye ambisjoner og vil være så suksessfulle som vi kan, sier Rangnick.

Ifølge manageren har det ikke kommet noen konkrete henvendelser fra andre klubber.

– Etter hva jeg vet har det ikke kommet noen tilbud fra andre klubber ennå, og så lenge det er slik kommer han til å bli.

Martial kom til Manchester fra Monaco i 2015. Siden den gang har han scoret 79 mål på 268 kamper. Hans beste sesong var i 2019/20 da han scoret 23 mål på 48 kamper.

Etter at Solskjær forlot managerposten, har franskmannen ikke vært på banen. Den siste tiden har Martial også slitt med småskader.

– Han trenger å spille. Han vil ikke bli i januar og jeg vil snakke med klubben snart, sa Martials agent Philippe Lamboley til Sky Sports tidligere denne måneden.

Rødtrøyene har hatt en stigende formkurve etter at Ragnick tok over roret. Dersom det blir seier i mandagens TV 2 Premium-sendte oppgjør mot Newcastle, vil laget klatre til femteplass på tabellen.