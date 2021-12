Bil havnet utenfor stup på Hardangervidda

To personer sitter i bilen, som har kjørt utfor veien ved Litlastølshallet.

Vest politidistrikt ble varslet om utforkjøringen på riksvei 7 ved Litlestøl i Ulvik kommune klokken 5.16.

– Skadestedet er lokalisert et stykke fra veibanen. To personer er involvert i ulykken. Begge er våkne og bevisste. Hovedredningssentralen Sør-Norge har også sendt et redningshelikopter til stedet for bistand til uttransport av pasientene, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

Overfor NRK betegner politiet ulykken som alvorlig, men skadeomfanget er foreløpig ukjent. Bilen har kjørt utfor et stup på 10–20 meter, opplyser operasjonsleder Erik Loftesnes til kanalen.

Begge personene er hentet ut av bilen, melder 110 Vest på Twitter klokken 7.11.

Vest politidistrikt skriver på Twitter at de to transporteres til Voss sykehus i helikopter og ambulanse.

Nødetatene jobber med å sikre bilen så den ikke faller videre i terrenget.

#Hardangervidden: oppdatering: det var to personar i bilen, begge er no henta opp frå bilen ved hjelp av mannskap alle nødetatane. Det vart òg brukt luftambulanse. Dei er beskrivne som vaken og bevisst og transportert til Voss sjukehus, ein i helikopter og ein i ambulanse.

