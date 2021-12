Ett år siden første koronavaksine ble satt i Norge: – Beæret over at det var meg

– Jeg er egentlig litt beæret over at det var meg av så mange man kunne velge mellom, forteller Svein Andersen til TV 2 foran det opplyste juletreet på Sofienberghjemmet i Oslo.

Da vaksineringen ble sparket i gang i Norge 3. juledag i fjor, var det nettopp 68-åringen som befant seg på andre enden av nålspissen.

– Få ut finger’n

Siden den gang har nesten 80 prosent av den norske befolkningen fått minst én dose av koronavaksinen, mens Svein har fått både dose en, to og tre.

– Jeg har full pakke, sier han blidt.

68-åringen synes det er viktig at nordmenn fortsetter å vaksinere seg, og oppfordrer de som er i tvil til å oppsøke nærmeste vaksinasjonssenter.

– Det er veldig viktig, ikke bare for en selv, men også for å beskytte andre, sier han og legger til:

– Det er ingenting å være redd for eller å være usikker på, det er bare å få ut finger’n og komme seg dit hvor man kan få vaksinen.

Statsminister-selskap

Da Svein Andersen fikk sin første vaksinedose på Ellingsrudhjemmet sykehjem i Oslo, hadde han selskap av daværende statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie og byrådsleder i Oslo Raymond Johansen.

– Svein, du er vår første. Jeg håper du synes det er fint, og jeg har egentlig bare lyst til å si vær så god, sa Solberg før han fikk den historiske vaksinen.

Siden den gang har godt over 4,2 millioner nordmenn fått første vaksinedose.

Daværende statsminister Erna Solberg, Helse- og omsorgsministeren Bent Høie og byrådsleder i Oslo Raymond Johansen var med via livestram da Svein Andersen ble vaksinert. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Ønsker seg koronafri jul

I underkant av halvannen million nordmenn har fått oppfriskningsdosen, og etter en vinter preget av mye smitte, er tallene endelig på vei ned igjen.

Svein Andersen håper at smitten vil fortsette å avta, slik at julen neste år kan bli tilnærmet lik normalen igjen.

– At jeg kan delta litt i familieaktivitetene igjen og at koronaen er borte om et år, det må da vi ha lov til å tro, sier han.