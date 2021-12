Lukaku reddet Chelsea etter 106 dagers måltørke

Aston Villa-Chelsea 1-3 (1-1)

Se Romelu Lukaku stange Chelsea i ledelsen i videovinduet øverst!

– Se på den brøytebilen her! Oksen, maskinen, Lukaku, utbrøt TV 2s fotballekspert Morten Langli.

Se Lukakus enorme forarbeid som skaffet straffespark

Romelu Lukaku hadde nettopp brøytet seg igjennom Villa-forsvaret og skaffet straffespark til Chelsea. Tidligere i kampen scoret han sitt første Premier League-mål på 106 dager.

– Det er fascinerende å se på. Tyrone Mings er en av de sterkeste spillerne i Premier League. Han er 196 centimeter høy, men han blir rett og slett filleristet av Romelu Lukaku, sa Langli etter kampen.

Belgieren var endelig friskmeldt etter å ha vært på sidelinjen med både skade og koronasmitte. I pausen ble Lukaku byttet inn og ti minutter senere feiret han mål for første gang på lang tid.

Målet som sørget for tre etterlengtede poeng for Chelsea var hans første Premier League-mål på 106 dager. Man må helt tilbake til 11. september for å finne forrige Lukaku-mål i Premier League. Også da sto Aston Villa på motsatt banehalvdel.

– Jeg trengte en prestasjon som den i dag, sier Lukaku etter kampen.

Saken oppdateres!

KAMPAVGJØRENDE: Det skulle ikke mer enn et bytte til for å endre kampbildet totalt. Foto: DAVID KLEIN

Tuchel raste mot Premier League-ledelsen

Etter gigantovergangen fra Inter i sommer har spissen slitt med å få ut sitt enorme potensial.

Tre mål på de fire første kampene var lovende, men så sa det stopp. Hans to mål mot Aston Villa 11. september var forrige gang belgieren hadde scoret i Premier League.

Mannen som skulle løse Chelseas målproblemer har ikke startet for klubben i Premier League siden 16. oktober.

Ifølge Chelsea-manager Thomas Tuchel burde han heller ikke vært på banen mot Aston Villa. Tyskeren valgte å lange ut mot Premier League-ledelsen og deres avgjørelser den siste måneden.

– Kanskje gjør vi en kjempefeil ved å la spillere spille så raskt etter å ha vært smittet av koronaviruset.

– Lukaku spiller en strålende kamp, men det er ikke rettferdig. Han er ikke klar for dette ennå. Vi har alle vært ute med influensa i ti dager, men ingen av oss spilte på Villa Park to dager senere. Vi vet ikke hva som skjer videre, ingen vet hva som skjer videre, sier Tuchel.

– Jeg er superbekymret, sier tyskeren.

Tuchel reagerer kraftig på at klubbene i Premier League kun har lov til å gjøre tre bytter under kampene.

Tyskeren sier etter kampen at planen var å bytte Callum Hudson-Odoi ut til pause, men skader tvang ham til å beholde kantspilleren på banen hele kampen.

– Fem bytter ble innført grunnet koronaviruset. Hele Europa har lov til å gjøre bytter, hele Europa har vinterpause, men vi gjør ingen av delene. De tvinger oss til å spille, selv om vi har spillere ute med smitte.

– Det er folk på stoler med grønne bord som tar disse avgjørelsene. De tas på kontorene, sier tyskeren.

RASTE: Thomas Tuchel la ikke skjul på hva han mener om Premier League-ledelsen etter seieren over Aston Villa. Foto: OLI SCARFF

Villa startet best

Hjemmelaget tok ledelsen da Matt Targett svingte inn et innlegg. Ballen gikk via hodet på Reece James og dalte ned i hjørnet bak Édouard Mendy.

Men det skulle bare ta seks minutter før Chelsea slo tilbake. Callum Hudson-Odoi lurte seg bak Matty Cash, som slengte ut foten uten å se seg for. Foten traff Hudson-Odoi som gikk i bakken.

Reece James er uheldig og setter ballen i eget mål

Dommer pekte resolutt på straffemerket. Fra elleve meter var Jorginho sikker.

For Chelsea var det et gledelig gjensyn da Romelu Lukaku ble byttet inn før andre omgang gikk i gang. Ti minutter senere smalt det. Belgieren steg til værs og knuste Villas kraftstopper Tyrone Mings i luften.

For første gang på 116 dager fikk Lukaku nettkjenning i Premier League.

Like før slutt viste igjen Lukaku hva han har å by på. Belgieren brøytet seg igjennom Villa-forsvaret og ble felt foran mål. Dermed kunne Jorginho score sitt andre straffemål i kampen.

Hans tiende straffemål i 2021.

Jorginho finter ut Villa-keeperen

For Chelsea var seieren viktig ettersom Arsenal for alvor har sneket seg opp i ryggen på dem. Nå venter Brighton for Tuchels menn, før det for alvor smeller i januar.

Chelsea er likt med Liverpool, men Manchester City har fått en luke på seks poeng.

– Vi jakter dem nå. De to siste kampene har ikke vært gode nok og nå må vi behandle resten av kampene som finaler, sier Lukaku.

I 2022s første måned skal Chelsea opp mot Liverpool, Manchester City og Tottenham.