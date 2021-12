28 døde migranter funnet på libyske strender

– Mannskaper fra Libyas Røde Halvmåne har funnet 28 døde migranter og tre overlevende på to ulike steder på strendene i al-Alous, sier kilden.

Al-Alous ligger rundt 90 kilometer fra Tripoli.

– Omfanget av likenes nedbrytning indikerer at forliset skjedde for flere dager siden, sier kilden videre og legger til at dødstallet kan stige.

Kunngjøringen kom etter at innenriksdepartementet i Tripoli søndag opplyste at 14 døde migranter var blitt funnet i Middelhavet etter at båten de satt i på vei til Europa, hadde forlist. Fire andre migranter som var i båten, er blitt reddet. Det var 60 personer i båten, ifølge departementet, og letingen etter de øvrige savnede fortsetter.

KHOMS: Flere av de døde migrantene ble funnet i byen Khoms Foto: Yousef Murad / AP

Tidligere denne uken opplyste Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) at minst 160 mennesker har omkommet i forlis mellom Libya og Europa den siste uken, og så langt i år har nærmere 1.500 migranter druknet langs denne ruten.

Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land styrtet Muammar Gaddafis regime i 2011.

Landet er i dag et senter for menneskehandel og et brohode for flyktninger og migranter som forsøker å ta sjøveien til Europa.