Christina og Steinar slo til – to uker senere sto hytta klar

Med utsikt over et snødekket Tempelseter i Sigdal kommune har ekteparet Steinar Wangensteen Næss og Christina Wigert Næss nettopp flyttet inn i sin nye hytte.

– Vi kom hit for to timer siden og skal ha vår første overnatting i kveld. Så ferskere blir det ikke, sier Wangensteen Næss.

NYINNFLYTTET: To uker etter at kontrakten var signert tok ekteparet over hytta. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

De to har lenge drømt om å bli hytteiere og for to uker siden gikk drømmen i oppfyllelse. Søndag sto hytta i Eggedal klar for de nye eierne.

– Det var selvfølgelig hyggelig med julaften, men vi har gledet oss veldig til andre juledag i år, sier Wigert Næss.

Norsk natur

De ferske hytteierne pleier vanligvis å feriere i utlandet. Det har pandemien satt en stopper for.

– Det er nydelig med norske fjell og frisk luft. Jeg tror mange har vært mer i Norge den siste tiden og oppdaget hvor vakkert landet vårt er, sier Wigert Næss.

Ekteparet håper hytta kan bli et etterlengtet pusterom i pandemihverdagen.

– Vi vet jo ikke hvor lenge dette varer, sier Wangensteen Næss.

GLADE: Ekteparet fra Bekkestua er overlykkelige over å ha kjøpt hytte. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Rekord år

Pandemien har gitt hyttemarkedet et voldsomt løft. Så langt i år er det omsatt hele 14.687 fritidsboliger, skriver Dagens Næringsliv. Det er ny rekord.

– Like før julaften fikk vi en omsetningsrekord som slo fjorårets rekord. Vi forventer en vekst på cirka to prosent når året er omme, sier senioranalytiker Carl Christian Mathiesen i Prognosesenteret.

Også i fjor satte hyttemarkedet nye rekorder.

– Pandemien har helt klart vært den viktigste årsaken til vekst i hyttemarkedet, både på grunn av nedstenging og avgrensing i feriering, lav rente og at arbeidstakerne har hatt mulighet til å jobbe hjemmefra eller fra hytta, sier Mathiesen.

Det er spesielt fjellhyttene som har hatt størst vekst.

– Det er hyttene i Trysil, Hemsedal, Hafjell og områdene rundt de store alpinanleggene som har gått raskest, sier Mathiesen.

EKSPLOSIV: Tall fra Prognosesenteret viser at utviklingen har vært eksplosiv under nesten hele pandemien. Foto: Kristian Haug Hansen/ TV 2

Tror trenden snur

Det er derimot langt mer usikkert hvordan markedet vil utvikle seg videre.

– Vi går inn i en usikker periode nå fordi man ikke vet hvordan pandemien vil utspille seg, sier Mathiesen.

Men det vil trolig ikke bli ett nytt rekordår neste år.

– Vi forventer en nedgang. Vi vil nok ikke se den eksplosive veksten vi har hatt de siste to årene, sier Mathiesen.

INNREDES: De neste dagene skal hytta innredes og gjøres klar til familien. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Samle familien

På hytta i Eggedal er det snart klart for første natt i ny hytte. De neste dagene blir det besøk av både barn og barnebarn.

– Nå som vi begge er pensjonister har vi mye mer tid. Det finnes ikke noe bedre enn å kunne samle hele familien her, sier Wigert Næss.

Hun er takknemlig og glad for at de nå har økonomien til å investere i en fjellhytte.

– Vi begynte med en ettromsleilighet på Tøyen. Det var det vi hadde råd til da vi var ferdig å studere. Så vi har vært gjennom en lang reise, og da blir vi kanskje ekstra takknemlige nå som vi har mulighet til å kjøpe noe sånn som dette, sier Wigert Næss.