Ødegaard strålte i ny Arsenal-triumf

Norwich-Arsenal 0-5 (0-2)

Martin Ødegaard tok rollen som hovmester da Arsenal inviterte til fest på Boxing Day. Mens nordmannen serverte delikatesser fra sin midtbaneposisjon, var det både én og to som fikk prøve seg i rollen som grevinnen.

Først var det Bukayo Saka som forsynte seg av Ødegaards sølvfat. Unggutten var nådeløs da Ødegaard la frem forretten etter kun seks spilte minutter.

Like før pause tok Kieran Tierney over rollen som grevinnen. Da Ødegaard serverte hovedretten like før pause nølte ikke skotten, som med en vakker avslutning doblet ledelsen.

Etter Ødegaards herjinger mot Norwich spørs det om ikke nordmannen har fått en ny sang, som Arsenal-supporterne kan dra frem på Boxing Day i årene som kommer.

«Same procedure as every year, Martin!»

Bukayo Saka, Alexandre Lacazette og Emile Smith Rowe sørget for 5-0. Arsenal tok med det sin fjerde strake seier og viser med det for alvor at de er med i kampen om fjerdeplassen.

Arsenal viste ingen nåde

Arsenals store formspiller Gabriel Martinelli stjal ballen fra Ozan Kabak. Kantspilleren spilte vegg med Lacazette, før Martin Ødegaard fikk ballen. Nordmannen viste allerede at Bukayo Saka var ledig ute til høyre og brukte kort tid med å levere fra seg ballen.

Ødegaard serverer Saka

Saka var nådeløs da han plasserte ballen vakkert i lengste hjørnet.

– Det er ungdommen til Arteta, som gjør det igjen! Martinelli, Ødegaard, Saka. Over halvparten av målene deres er gjort av 21-åringer eller yngre spillere, utbrøt TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Arsenal fortsatte å dominere kampen, men de måtte vente helt til siste minutt før pause for deres andre scoring.

Igjen var Martin Ødegaard arkitekt. Nordmannen viste glimrende overblikk da han sendte Kieran Tierney gjennom på venstresiden. Skotten tok mad seg ballen og hamret den inn i lengste hjørnet. En vakker scoring av Arsenal.

– En herlig vektet pasning av Ødegaard, var dommen til TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

TV 2s eksperter mener dette er nøkkelpunktene i Artetas Arsenal-forvandling

Drømmemål av Saka

Ødegaard andre målgivende pasning sørget for at drammenseren sto med seks målpoeng på Arsenals syv siste Premier League-kamper. Tre mål og tre målgivende pasninger.

20 minutter før slutt vartet Bukayo Saka opp med et drømmemål. Ødegaard fant Lacazette, som igjen fant Saka. Vidunderbarnet brukte lang tid, men reagerte raskt da Norwich-forsvaret åpnet seg.

På elegant vis dro han seg innover i banen og la ballen perfekt i det lengste hjørnet.

– For en eventyrlig spiller han er! utbrøt Endre Olav Osnes.

Åtte minutter før slutt skaffet Alexandre Lacazette straffespark. Franskammen tok ansvar selv og sørget for 4-0. Like før slutt var det innbytter Emile Smith Rowes tur. Unggutten fastsatte resultatet til 5-0.

Arsenals seier sørger for alvor at de er med i kampen om Champions League-plass denne sesongen. Artetas menn har tatt kontrollen over fjerdeplassen, men bak dem jager både Manchester United, Tottenham og West Ham.