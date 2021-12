Advarer bilister: – Saltet har dårligere effekt nå

Vegtrafikksentralen øst ber bilister være obs på at det er utfordrende føre flere steder 2. juledag.

Det er stedvis glatte veier i de områdene av Viken som før var Akershus og Østfold. Vegtrafikksentralen advarer nå bilister om å senke farten og kjøre etter forholdene.

– Det har ikke vært mye uhell i dag, men det har kommet noen meldinger den siste tiden om at det begynner å bli glatt, spesielt på av- og påkjøringsramper hvor det ikke er så mye trafikk, og også på de mindre veiene, sier trafikkoperatør Thomas Eriksen til TV 2 ved 15.30-tiden 2. juledag.

Det er nå så kaldt flere steder i Viken at salting ikke har den effekten det skal ha på veiene.

– Det er såpass lav temperatur nå at saltet har dårligere effekt, og ikke den ønskede effekten. Det er rett og slett for kaldt. Det er meldt kaldere utover kvelden, og mange plasser vil ikke saltet ha noen effekt da.

Alternativet til salting, grusing, er heller ikke optimalt under dagens værforhold, sier Eriksen.

– Det er så tørt på veiene at grusingen også er vanskelig å få full effekt på. Det vil bare blåse bort etter hvert som trafikken går.

Trafikkoperatøren understreker at entreprenørene er ute og gjør tiltak der det trengs.

– Men det aller viktigste er at folk senker farten og kjører etter forholdene, og at de tenker på at det kan være glatte partier.