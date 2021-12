City tok siste stikk i vill nimålsfest

Man. City - Leicester 6-3

Saken oppdateres!

Pep Guardiolas vinnermaskineri ser sylskarpe ut for tiden. På Boxing Day startet de lyseblå med fire scoringer på de 25 første minuttene mot Leicester. Med en 4-0-ledelse til pause så den siste omgangen ut til å bli en transportetappe for vertene. Det ble den ikke.

For en voldsom mobilisering etter hvilen førte til tre raske fra Leicester, som virkelig øynet håp om et ekte julemirakel i Manchester med sine tre mål på de første 20 minuttene i andreomgang.

Men det ble med håpet. For to sene City-mål fra Aymeric Laporte og Raheem Sterling sørget for at nimålsfesten endte med hjemmeseier 6-3.

City leder nå ligaen med seks poeng ned til Liverpool og ni poeng til Chelsea, men begge har én kamp mindre spilt. Det var Manchester Citys niende strake ligaseier.

Slik var kampen

City brukte ikke mer enn fire minutter på å gi det feststemte hjemmepublikummet noe å juble for. Fernandinho chippet en ball inn i sekstenmeteren, og den kontrollerte De Bruyne på elegant vis før han driblet seg fri og prikket inn 1-0.

Etter 13 minutter fikk City muligheten til å doble. Youri Tielemans rev Aymeric Laporte over ende inne i boksen, og etter en VAR-sjekk ble det dømt straffe. Riyad Mahrez var sikker som Monopol-banken da han banket inn 2-0 bak en sjanseløs Schmeichel.

Så fikk gjestene en god mulighet til å redusere, men Ederson var ikke i det gavmilde hjørnet. James Maddison sto bak et godt frispark, men keeperen fikk slått ballen i tverrligger.

Men City-maskineriet rullet videre, og etter kun 20 minutter sto det 3-0. Bernardo Silva fant landsmannen Cancelo, som slo et lavt innlegg inn i feltet. Schmeichel stoppet innlegget, men slo returen rett i beina til Gündogan som ordnet vertenes tredje.

– Det er et vakkert, vakkert angrep, sa TV 2-kommentator Ween.

Kun tre minutter senere lagde Tielemans straffe igjen da han felte Raheem Sterling. Engelskmannen tok straffen selv og nærmest kopierte Mahrez. Dermed sto det 4-0 etter bare 25 minutter.

Tre raske fra Leicester

Andreomgang startet bedre for Leicester. Etter 54 minutter kombinerte Iheanacho og Maddison, før sistnevnte overlistet Ederson. Kun fire minutter senere doblet Ademola Lookman. Igjen var det Iheanacho som var nest sist etter at Maddison gjorde en viktig gjenvinning på midten.

– Nå begynner de å øyne håp i Leicester-svingen, sa Ween.

Midtveis i omgangen var City svær nær ved å score sitt femte, men Daniel Amartey reddet på strek. Dermed var det fortsatt et snev av håp om poeng til revene. Og det håpet økte vesentlig minuttet senere.

Maddison klemte til fra distanse, Ederson reddet, men returen falt i beina til Iheanacho som pirket inn Leicester tredje mål på kort tid.

Målfesten var ikke ferdig. Minutter senere økte City til 5-3. Et godt slått corner fra Mahrez ble stanget i mål av Laporte.

– Det er en aldeles glimrende heading, sa kommentatoren.

Etter 78 minutter fikk Leicester en mulighet til å skape spenning på ny, men Marc Alrbrightons heading fra kort hold gikk utenfor stengene.

Istedenfor var det City som fikk avgjøre det hele. Også denne gang på corner. Ruben Dias vant den første duellen i feltet, og fra to meter kunne Sterling enkelt ordne 6-3.

Dermed endte det med den niende strake seieren for Pep Guardiolas mannskap.