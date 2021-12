Elyounoussi-suser i råsterk Southampton-seier

West Ham - Southampton 2-3

En svært fotrapp Mohamed Elyounoussi klinket Southampton i ledelsen åtte minutter ut i Boxing Day-oppgjøret mot West Ham.

Det ble starten på et fyrverkeri av en fotballkamp.

Se scoringen i videovinduet øverst!

West Ham har levert en imponerende første halvsesong, og kunne feire jul på en sterk 5.-plass på Premier League-tabellen. Likevel hadde London-laget bare tatt fem poeng på de siste seks kampene, før møtet med Southampton på Boxing day.

Southampton gjorde sitt for å forverre trenden, og sikret seg et godt utgangspunkt for å klare det da Elyounoussi banket ballen i mål etter åtte minutter.

Nordmannen var også nære på å doble Southamtpon-ledelsen 20 minutter senere, men ble hindret av Fabianski i West Ham-målet.

Fire mål på 25 minutter

Dermed ledet bortelaget til pause.

I den byttet David Moyes inn Michail Antonio, som har vært ute med koronasykdom.

Engelskmannen trengte ikke mange minuttene på å markere seg. Etter kun to minutter på banen, headet nemlig han inn utligningen.

Se Antonios utligning

Utligningen stoppet ikke Southampton, som etter en VAR-titt ble tildelt straffespark da Broja ble felt i en duell med Dawson.

På det var Southampton-kaptein James Ward-Prowse sikker.

Sikker fra straffemerket

Gjestene hadde så vidt rukket å juble fra seg, før West Ham nok en gang slo tilbake da Benrahma dro seg fri, og plasserte ballen kontrollert i hjørnet, bak en utspilt Fraser Forster i Saints-målet.

Benrahma utligner igjen

Den elleville andreomgangen fortsatte ved at Southampton tok ledelsen for tredje gang kort tid etterpå. Det skjedde da Jan Bednarek styrte Ward-Prowses innlegg presist i mål.

Overlister Forster

Det ble også kampens siste. Dermed sikret Southampton sin første seier på seks kamper, mens West Ham fortsetter sin labre trend.

Saken oppdateres!