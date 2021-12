Har overlevd alle United-nedturene: – Håper å bli her lenge

David de Gea (31) har vært med på hele ørkenvandringen til Manchester United etter at Sir Alex Ferguson la opp.

David de Gea var en av Sir Alex Fergusons siste signeringer som Manchester United-sjef.

Den unge spanjolen startet rufsete, men det tok ikke lang tid før han etablerte seg som en av verdens beste keepere. I 2012/2013-sesongen vant han Premier League i det som ble Fergusons siste sesong som United-sjef.

Ekspertene totalt uenig om hvem som bør vokte United-målet

Etter dette har nedturene stått i kø for storklubben. Én etter én har David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho og Ole Gunnar Solskjær blitt fjernet etter å ikke ha klart å ta Fergusons arv videre.

Én spiller har likevel spilt en sentral rolle helt fra Fergusons regjeringstid og frem til Ralf Rangnicks ledelse i dag.

David de Gea har nesten utelukkende vært klubbens førstevalg mellom stengene de siste ti årene.

– Jeg føler meg veldig bra. Jeg har mye selvtillit og er sterk mentalt. Jeg må bare fortsette i samme spor, gi 100 prosent og være en av dem som setter standarden ettersom jeg har vært i klubben lenge, sier David de Gea i et intervju med Premier League Productions.

Å slappe av eller leve på rutinen. Det har aldri falt sisteskansen inn.

– Jeg forsøker å sette en standard hver eneste dag. Jeg forsøker å komme først til treningene, jeg er mye på treningsrommet og gir alltid 100 prosent på trening. Jeg forsøker å vise de unge spillerne at selv om jeg har vært her lenge, så går jeg på hver eneste trening som om det er min første. Det er utrolig viktig for meg, sier 31-åringen.

TRØSTET KJØPET: Sir Alex Ferguson trøstet David de Gea etter at Manchester United tapte Europa League-finalen mot Villarreal tidligere i år. Foto: Rafal Oleksiewicz

– Håper jeg har mange år foran meg

David de Gea var bare 20 år gammel da Sir Alex Ferguson valgte å hente ham fra Atlético Madrid.

– Alle sa at han var for tynn og for svak og at han ikke kunne spille i Premier League

Hans forgjenger Edwin van der Sar voktet buret til storheten til han ble 40 år gammel. Også de Gea håper at han har lenge igjen av karrieren på Old Trafford.

– Ja, det håper jeg. Jeg har vært her i mange år nå, men jeg håper jeg har mange år foran meg. Jeg ønsker å spille mange flere kamper for denne klubben, og ikke minst vinne store trofeer. Det er det vi alle ønsker.

Denne sesongen har spanjolen vært direkte avgjørende for at United har tatt flere poeng. Blant annet i Champions League-gruppespillet, og ikke minst i forrige seriekamp mot Norwich. En kamp United trolig vant grunnet flere klasseredninger av de Gea.

– Jeg tror jeg har mange år igjen i meg. Jeg føler meg veldig bra både fysisk og psykisk. Jeg liker egentlig ikke å tenke frem i tid, ettersom det er viktigst å tenke på hva som skjer nå. Men jeg håper selvsagt jeg kan bli i denne klubben lenge, sier spanjolen.

VARIERENDE: David de Gea gjorde mange tabber i starten av United-karrieren, men det tok ikke lang tid før han viste sine beste sider. Foto: JON SUPER

Halve troppen manglet etter positive koronatester

Etter et stort koronautbrudd i Manchester Uniteds stall har ikke klubben spilt kamp på 16 dager. En periode Rangnick trolig hadde ønsket å bruke til taktikktrening med laget og få implantert i spillerne hva han ønsker fra dem.

Langet ut mot Premier League-ledelsen

– Situasjonen har vært litt spesiell. Det har vært veldig få spillere på treningene, ettersom flere av spillerne var smittet av koronaviruset. Det har vært spesiell, men vi har forsøkt å holde trøkket oppe, sier David de Gea.

Uniteds nye sjef Ralf Rangnick har fått en tøff start på trenerkarrieren i storklubben. Etter det store utbruddet ble klubben nødt til å stenge ned og stoppe treningene.

– Vi hadde åtte utespillere og to keepere på trening den dagen vi valgt å stenge ned treningsanlegget for fire dager. Nå er vi 25 spillere på treningsfeltet. Paul Pogba er den eneste som ikke er med. Så sammenlignet med forrige uke er det ekstremt positivt, sa Ralf Rangnick på Uniteds pressekonferanse tidligere denne uken.

David de Gea er inne i sin ellevte sesong for Manchester United. På den tiden har klubben hatt fire permanente trenere og tre vikarer.

– Det er tidlig å snakke om vår nye manager. Han har ikke vært hos oss lenge og viruset har også gjort sitt for å forsinke arbeidet hans. Vi har egentlig ikke hatt muligheten til å trene skikkelig. Men jeg ser at han er en strålende manager.