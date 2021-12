Kristine (23) brukte over 40 timer på pepperkakehuset sitt

Til vanlig studerer 23 år gamle Kristine Berg fra Filtvet i Asker til å bli lektor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Men hver høst, midt mellom eksamenslesing og skole, planlegger hun også julens store kunstverk.

Da finner hun et bygg hun har lyst til å gjenskape i pepperkaker, og så starter tegningen, målingen og planleggingen av hvordan det hele skal bli. I år endte hun med å lage Stortinget i pepperkaker.

– Jeg tenkte det passet i år, siden det har vært valg og greier. Så da falt valget på det, et bygg jeg også synes er veldig flott. Jeg har laget en del hus tidligere, og hvert år skal det liksom være større enn sist.

Se flere bilder av det ferdige bygget lenger ned i artikkelen.

23-åringen forteller at det er mye planlegging bak hvert bygg hun lager i pepperkaker, og at det er mye matte og måling som må til for at ting skal passe sammen.

Aller mest utfordring i år fikk hun av det runde taket på den midterste delen av Stortinget.

– Det ble en ordentlig utfordring, og det ble mye filing av pepperkaker og mye detaljarbeid, forteller hun.

58 DELER: I år endte pepperkakehuset opp med å bestå av hele 58 deler. Foto: Privat

Røper hemmelighet som fungerer bra

Totalt brukte hun over 40 timer på hele bygget. Altså mer enn en normal arbeidsuke, for å sette det i sammenheng.

– Det som tar aller mest tid er å steke alle delene, for de må stekes én og én. De må være myke når jeg tilpasser dem, nemlig.

23-åringen røper til TV 2 at hemmeligheten ligger i det som skjer rett etter at hun tar dem ut av ovnen.

– Jeg steker pepperkakedelene én centimeter større enn de skal være, og så legger jeg pappformer over og finskjærer. Det er hemmeligheten.

PAPPFORM: Selve pepperkakedelene stekes litt større enn de faktisk skal være. Foto: Privat

Totalt ble det 58 deler som skulle til for at lektorstudenten kunne fullføre Stortinget. Hun takker faren sin for uvurderlig hjelp med å sette kreasjonen sammen.

– Jeg får veldig god hjelp av ham. Han er veldig tålmodig. Det har blitt vårt prosjekt, og han hjelper meg også mye med utregning når jeg skal lage alle delene.

Tidligere har 23-åringen laget både Slottet og Gol stavkirke, da brukte hun knekk til å sette sammen alle delene, men i år falt valget på noe helt annet.

– Det tok rundt syv timer å sette det sammen, og da funker det ikke med knekk. Det tar altfor lang tid. Så denne gangen brukte jeg faktisk limpistol på en del av delene, for huset skal uansett ikke spises.

GOD HJELPER: Pappa Roar Berg hjelper flittig datteren med å gjøre pepperkakedelene om til et staselig bygg. Foto: Privat

Men hvordan er hele fremgangsmåten fra start til slutt? Her er Kristines oppskrift:

Jeg starter alltid med å tegne bygget, eller finne en tegning av det på nett. Og så måler jeg opp og regner ut hvor store bitene skal være, og lager pappbiter til hver del.

Så steker jeg alle bitene én centimeter større enn pappbitene. Bitene må stekes hver for seg, slik at de ikke rekker å bli kalde før jeg kan file dem.

Når en pepperkake kommer varm og myk ut av ovnen, legger jeg pappbiten som hører til over og finskjærer den.

Deretter pynter jeg alle delene.

Så setter jeg dem sammen, med god hjelp fra pappa. Det er alltid litt spennende å se om bitene passer sammen.

Til slutt pynter jeg alle skjøter med melis.

MANGE DETALJER: Kristine og faren, Roar Berg, får mange kvalitetstimer sammen mens de setter sammen pepperkakehuset. Foto: Privat

Sendte bilde og hilsen til Stortinget

– Hva er det som gjør at du synes det er så gøy å gjøre dette hvert år?

– Jeg elsker å holde på med kreative ting. Og så synes jeg det er veldig gøy, hvis ikke hadde jeg ikke hatt tålmodighet til å gjøre det. For meg er det tilfredsstillende å holde på med slike ting, jeg liker å pynte.

Det er ikke bare 23-åringen selv som synes det er gøy med svært kompliserte pepperkakekreasjoner. Også venner og familie venter i spenning hvert år.

– Det er veldig mange som spør hva jeg skal lage og venter på bilder av det. Spesielt vennene til foreldrene mine sender meldinger og spør dem når det er klart. Folk synes byggene mine er fine.

Her kan du se bilder av pepperkakehus Berg har bygget tidligere år:

TIDLIGERE BYGG: Slottet. Foto: Privat Les mer Tower of London Les mer Gol stavkirke Les mer

I år tok Berg et bilde av pepperkakestortinget og sendte det til Stortinget.

PYNT: Når pepperkakehuset sitter sammen, starter en ny tidkrevende del: pyntingen. Foto: Privat

– Jeg sendte med et bilde og skrev «God jul til dere på Stortinget». Jeg har ikke fått svar ennå, for de har vel ferie. Men stortingsrepresentant Morten Wold hadde sett pepperkakehuset i Drammens Tidende, så han sendte meg melding og sa jeg var flink og ønsket meg god jul. Det var veldig hyggelig.

Så er spørsmålet: Hva blir det neste?

– Jeg har litt sånn konkurranse med meg selv om at jeg må overgå meg selv hvert år. Bygget i år var 74 centimeter langt, og det står alltid på samme bordet hjemme hos mamma, og der er det ikke så mye å gå på lenger, i alle fall ikke i bredden. Jeg må nok bygge lenger og høyere neste år.

23-åringen sier hun er åpen for innspill fra venner og bekjente før hun bestemmer seg for neste års prosjekt.