Seriedrapsmann Robert (68) skal tilbringe resten av livet i en skuddsikker celle under bakken

En av Storbritannias farligeste seriedrapsmenn, Robert Maudsley (68), bor i det som i praksis er en boks under bakken.

Han er innesperret 23 timer i døgnet, og har ingen kontakt med ansatte eller andre innsatte i Wakefield-fengselet i Wakefield i Yorkshire i Storbritannia. Fengselet blir ofte omtalt som «Monster Mansion», fordi dette er fengselet der de farligste forbryterne havner.

Cellen til Maudsley ble spesialbygget for ham i 1983 i kjelleren av fengselet, og er dekket av skuddsikkert glass.

Cellen er på 5,5 ganger 4,5 meter, og han får alle måltidene sine gjennom et hull i veggen. Han sitter i cellen 23 timer i døgnet, og får bli med ut for å bevege seg en time om dagen, med god avstand til andre mennesker. Cellen har vært hjemmet hans i underkant av 40 år.

FENGSEL: Wakefield-fengselet i Yorkshire i Storbritannia. Foto: HMP Wakefield

Like før jul i år søkte han om å få omgås andre fanger. I søknaden sin skrev han også at han eventuelt kunne tenke seg en undulat for litt selskap, eller at han ønsket tilgang på TV eller musikk.

Maudsley fikk avslag på alt han ønsket seg, med beskjed om at han må belage seg på å være i cellen til han dør. Det skriver en rekke britiske medier, blant annet Echo.

Det vurderes som for farlig at han skal kunne omgås andre mennesker.

Startet med drap

Maudsley var et av 12 barn i sin familie, og vokste opp i fattigdom. I en periode bodde han på barnehjem, men han ble etterhvert hentet hjem igjen av foreldrene.

Faren skal ha vært svært voldelig, og skal blant annet ha sperret ham inne på et rom i flere måneder. Da han var 16 år gammel stakk han av hjemmefra. Uten noe sted å dra levde han av å selge kroppen sin, og han utviklet et rusproblem.

Han havnet første gang i poitiets søkelys i 1974, da han tok livet av en av kundene sine.

Kunden skal ha vist ham bilder av barn han hadde seksuelt misbrukt rett før drapet.

Drapet ble omtalt som ekstremt brutalt, og Maudsley ble pågrepet.

Han ble sendt til Bradmoor sykehus, der mange av de farligste drapsmennene ble sendt.

Seriedrapsmann

Det var først i fengsel at Maudsley ble seriedrapsmann.

De første årene i fengsel oppførte han seg greit, men i 1977 gikk han sammen med en annen innsatt og sperret seg inne på en celle med en dømt barnemishandler.

De torturerte og tok livet av barnemishandleren, før de hang ham opp på utstilling for de fengselsansatte.

Maudsley ble deretter overført til Wakefield-fengselet, der han var innsatt på en vanlig avdeling.

Ett år etter det forrige drapet, i 1978, tok han livet av enda en med-innsatt.

Den ansatte var dømt for å ha tatt livet av sin egen kone, og Maudsley brukte en kniv for å ta livet av mannen. Etter drapet gjemte han liket under sengen, før han gikk videre rundt på avdelingen for å lete etter andre potensielle ofre.

Der fant han Bill Roberts, som var dømt for å ha seksuelt mishandlet en 7-åring. Han knivdrepte også Roberts, før han rolig gikk bort til en fengselsvakt og sa at det ville bli to færre til middag den dagen.

Syk av isolasjon

Etter de gjentatte hendelsen i fengsel, så ikke myndighetene andre muligheter enn å holde Maudsley borte fra andre fanger. Han er også dømt til å tilbringe resten av livet i fengsel.

Det var derfor de bygget boksen, cellen der han nå soner.

Han har ved gjentatte tilfeller søkt om endringer i soningsregimet sitt. I år 2000 sendte han en søknad der han ba om å få lov til å dø.

– Hva er formålet med å holde meg innesperret? Hvorfor ta seg bryet med å mate meg og gi meg en time trening om dagen? spurte han der.

Han skrev videre at han med de forholdene han da levde under, ikke hadde annet å se fram mot enn et mentalt sammenbrudd.

Han skrev også at dersom det ikke var mulig å møte ham på ønskene, kunne han tenke seg en cyanid-kapsel som han velvillig ville ta.

– Da ville problemet med Robert John Maudsley enkelt og greit være løst.

Svarene har hele tiden vært, og var også like før jul, at han vil være fengslet for resten av livet. Og at de ikke kan møte noen av ønskene hans.