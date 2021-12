Mister Tour de Ski og OL: – En utrolig tøff beskjed å få

Saken oppdateres!

Ingvild Flugstad Østberg blir verken med til Tour de Ski eller OL. Det bekrefter Norges Skiforbund i en pressemelding.

– Helsesituasjonen til Ingvild er dessverre ikke god nok til å konkurrere i touren, sier medisinsk ansvarlig Øystein Andersen.

– Den planlagte oppfølgingen etter de første rennene viser at helsesituasjonen hennes ikke tåler rennprogrammet. Ingvild må derfor på ny ta en lengre pause fra konkurranser, noe som gjør at OL beklageligvis kommer for tidlig.

Langrennsprofilen gjorde comeback i verdenscupen tidligere i vinter. I midten av desember kom hun på en oppløftende åttendeplass på 10 kilometeren i Davos. Nå må hun ta pause igjen.

– Dette var en utrolig tøff beskjed å få, sier Ingvild Flugstad Østberg.

– Jeg har lagt ned ekstremt mye jobb, gjort mitt beste, følt meg bra og storkost meg med å være med på skirenn igjen. Drømmer er knust, men jeg kan ikke gjøre annet enn å se framover.

– Det er fryktelig synd

TV 2s langrennsekspert Petter S. Skinstad er trist over at langrennsløperen nå må ta pause på nytt.

– Det er fryktelig synd. Nå som hun endelig så ut til å være tilbake i fin utvikling. Det viser seg at hun ikke er helt i mål med den biten som er viktigere enn å gå fort på langrenn, sier eksperten.

– Det er litt overraskende, men det var også comebacket. Det var nok litt vinn eller forsvinn med å matche Ingvild forsiktig inn mot OL. Nå ser man at det var i tidligste laget. Da velger man det sikreste med tanke på helsen til Ingvild.

TILBAKE I RUKA: Flugstad Østberg i målområdet etter 10km for kvinner under verdenscupen i langrenn i Ruka. Foto: Torstein Bøe / NTB

Flugstad Østberg sto over hele forrige sesongen grunnet helseproblemer. Denne sesongen gjorde hun comeback i Ruka, før hun også gikk renn på Lillehammer og i Davos.

– Nå som OL ryker, ville jeg hatt fokus på å finne ut av problemene en gang for alle. Jeg tror det er lurt å glemme verdenscup og mesterskap, og heller fokusere på å få et helsebilde som er både bra og varig.

Skinstad mener Østberg nå bør tenke noen år frem i tid.

– Jeg ville nok prøvd å tenke på Beitostølen neste år, også VM i Planica i 2023. På lang sikt er det også flere gulerøtter i sikte, spesielt VM på hjemmebane i 2025 som kan være det langsiktige målet sammen med OL i 2026.

Caspersen Falla dropper Tour'en

Maiken Caspersen Falla må også droppe Tour de Ski.

– Maiken har ikke funnet helt tilbake til energien hun behøver for å gå touren. Hun blir derfor hjemme og forbereder seg videre til vinterens konkurranser og mesterskap, sier trener Ole Morten Iversen.

Anna Svendsen og Ane Appelkvist Stenseth erstatter Ingvild og Maiken i Tour de Ski.

Se Tour de Ski på TV 2 og TV 2 Play fra 28. desember

TV 2s langrennsekspert håper at Caspersen Falla kommer seg i slag til OL i feburar.

– Det er synd at Maiken ikke er helt i vater hun heller. Hun har slitt mye de siste par årene, og får ikke kroppen til å spille på lag. Alle som har kjent på en lignende følelse vet hvor fortvilende det er. Jeg håper hun finner overskudd inn mot OL. Når hun ser det nærmer seg mesterskap, så kommer mesterskapsløperen frem. Hun er fortsatt en av verdens beste sprintere, sier Skinstad.

Resten av den norske kvinnetroppen består av Helene Fossesholm, Ragnhild Haga, Anne Kjersti Kalvå, Mathilde Myhrvold, Silje Theodorsen, Heidi Weng, Lotta Udnes Weng og Tiril Udnes Weng.