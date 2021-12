Dette kunne gått skikkelig galt: – Følg ekstra med!

Om ettermiddagen 1. juledag rykket Vestfold Interkommunale brannvesen ut til melding om en brann i Horten.

– Her hadde et stearinlys antent tekstiler. Beboer hadde fått revet bort tekstilene og kastet dette i dusjen og slokket brannen, sier brannmester Jardar Aftret.

Klokken 02.24 natt til 2. juledag gikk alarmen igjen, denne gangen i i Sande, i Holmestrand. Da hadde naboer oppdaget at det sto flammer oppetter en vegg på en bolig.

– Innen vi kom fram hadde naboen og beboerne slokket brannen. Trolig startet den ved en lykt med levende lys som antente brennbar julepynt og flammene sto opp, sier utrykningsleder Daniel Weberg ved stasjon Sande.

Vestfold interkommunale brannvesen la søndag ut en advarsel til alle som tenner stearinlys i julen, på sin Facebook-side.

– Det går på stumpene for mange stearinlys i hjemmene. Det er all grunn til å følge ekstra med, skriver de.

De minner om at et stearinlys i praksis er et lite bål du har på bordet. Også lykter med levende flammer utendørs, kan føre til branner.

– Sørg for god avstand til brennbart materiale. Da forebygger du et uønsket stort bål, sier de.

De legger til at ingen av de to brannene siste døgn har ført til personskader, og at det her kun har blitt mindre materielle skader, fordi de er blitt oppdaget tidlig.

Avslutningsvis ønsker de å ønske alle en fortsatt god jul.