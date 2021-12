Hedrer avdøde Desmond Tutu: – Har betydd utrolig mye

Frihetsforkjemper, menneskerettighetsaktivist og erkebiskop Desmond Tutu døde lørdag formiddag. Tutu ble 90 år gammel og døde i Cape Town.

Nå hedres han for sitt bidrag i kampen mot apartheid-regimet, forsoning i Sør-Afrika og for homofiles rettigheter.

– Vilje til forandring

Gunnar Stålsett, teolog og tidligere biskop av Den norske kirkes bispedømme i Oslo, har ved flere anledninger møtt Desmond Tutu og mener beskriver han som en enestående varmhjertet, humørfylt og seriøs person.

– Man måtte ikke forveksle hans humor med overfladiskhet fordi i det lå det alltid en kjerne av vilje til forandring.

Han mener hans arbeid ble anerkjent da han i 1984 mottok Nobels fredspris.

– I Nobels komiteens historie står Desmond Tutu som den med størst alvor og humør har vist hva det dreier seg om når man kjemper for menneskers rettigheter mot alle former for undertrykkelse.

Han mener kampen og budskapet Tutu kjempet for fortsatt er like relevant og viktig i dagens samfunn.

– Vi trenger den stemmen i dag, vi trenger den i Norge, vi trenger den i Sør- Afrika og vi trenger den globalt, sier Stålsett.

– Et stort lite menneske

Flere har også uttrykt sin takknemlighet for Tutu sitt bidrag i frihetskampen på sosiale medier, blant annet Venstre-politiker Abid Raja.

– Med sin klokskap, vennlige personlighet og med sitt varmeste smil fikk han plass i alle våres hjerter, skriver Raja.

Statsminister Jonas Gahr Støre publiserte et Facebook-innlegg med en hyllest til Desmond Tutu.

– Et stort lite menneske som viste kraften i forsoning og tilgivelse. Desmond Tutu var et av de mest intenst levende, tilstedeværende og engasjerende mennesker jeg har møtt, skriver statsministeren.

– Bidro til en bedre verden

Også utenriksminister Anniken Huitfeldt hedrer arbeidet Tutu har gjort for et mer inkluderende samfunn.

– Han var en uredd person som kjempet for rettferdighet uansett hva det handlet om, sier Huitfeldt til TV 2.

– Han har bidratt til å gjøre verden til et bedre sted fordi han stod opp mot urettferdighet, enten om det handlet om rasisme, kvinneundertrykkelse eller homofiles rettigheter.

Hun mener det er viktig å huske han og hans budskap.

– Vi skal huske han som en stemme for de svakeste i samfunnet, vi skal huske han for kampen for rettferdighet og for at han var opptatt av å tilgi også våre sterkeste motstandere. Det er et stekt budskap i dag, avslutter hun.

Desmond Tutu kombinerte kampen mot apartheid med viktige bidrag til forsoning mellom mennesker. Han bidro til en bedre verden i arbeidet mot raseskillepolitikken, og ble på sine eldre dager en frontfigur i kampen for homofile rettigheter. — Anniken Huitfeldt (@AHuitfeldt) December 26, 2021

Forsonet et splittet Sør-Afrika

Sogneprest og samfunnsdebattant Einar Gelius mener Desmond Tutu har vært en viktig forsoner i etterkant av apartheid-regimet.

– Det er en veldig trist nyhet. Han har betydd utrolig mye for mange mennesker, sier Gelius og påpeker Tutu sitt imponerende arbeid:

– Det å kunne skape håp og forsoning er noe av det viktigste vi gjør. Men det er veldig vanskelig. Derfor står det veldig stor respekt av det Tutu og Mandela stod for å Sør-Afrika og det arbeidet de gjorde for å lege gamle sår, sier han.