Minst 30 omkomne på tre dager i Egeerhavet

Sent fredag kantret en båt og sank utenfor øya Paros i Egeerhavet.

Fem kystvaktpatruljer, ni private fartøy, et helikopter og et militærfly deltok i søket etter overlevende natt til lørdag. Fiskere og kystvakten fant

Kystvakten opplyste første juledag at 16 døde er funnet, blant dem tre kvinner og en baby. 63 overlevende ble reddet.

Tidligere julaften gikk en annen båt på grunn ved Peloponnes-halvøya med 92 mennesker om bord. Tre personer som mistenkes for å være menneskesmuglere, flyktet fra stedet til fots. De ble senere pågrepet.

Økt aktivitet

Antallet migranter og flyktninger som reiser i gresk farvann, er høyere enn på flere måneder. Menneskesmuglere med base i Cesme og Bodrum på den tyrkiske kysten fyller båter og sender dem i retning Italia på en ny og farligere rute, melder den greske TV-kanalen ERT.

– I disse dager har den kriminelle aktiviteten fra smuglere, som ikke bryr seg om menneskers liv, økt. Store grupper lidende mennesker blir plassert uten redningsvester i båter som ikke engang innfrir grunnleggende sikkerhetsstandarder, sier sjøfartsminister Giannis Plakiotakis i Hellas.

Hundrevis reddet

Torsdag døde minst elleve mennesker da en båt gikk ned ved øya Antikythera, mens 90 andre ble reddet fra en holme. Dagen før kantret en båt nær Folegandros, og en stor redningsaksjon ble satt i gang. Tre mennesker ble funnet omkommet, men det fryktes at opptil 30 personer fortsatt er savnet. 13 ble reddet og sendt til sykehus på øya Santorini.

Også i det sentrale Middelhavet, på migrasjonsruten fra Nord-Afrika til Italia, forsøker mange mennesker å ta seg til Europa i julen. Hundrevis av dem er plukket opp av redningsfartøy fra Sea Watch, SOS Méditerranée og Leger Uten Grenser som bruker julen på å redde liv utenfor kysten av det konfliktherjede Libya.

Ny og lengre rute

FN anslår at mer enn 2.500 mennesker er døde eller savnet til havs i forsøket på å nå Europa fra januar til november.

Tusenvis av mennesker på flukt fra krig, konflikt og fattigdom i Midtøsten, Asia og Afrika har forsøkt å komme seg til EU via sjøveien til Hellas. De fleste av dem har de siste årene lagt ut fra den tyrkiske kysten i skrøpelige båter med kurs for de nærmeste greske øyene i Egeerhavet.

Men økt patruljering og anklager om summariske deportasjoner til Tyrkia har fått mange til å legge ut på lengre ruter i større båter. Flere har seilt forbi de greske øyene med direkte kurs for Italia eller det greske fastlandet, også for å unngå et langvarig opphold i asylleirene der.

Ukjent dødstall

Den greske kystvakten anslår at rundt 11.000 mennesker har klart å komme seg til Italia fra den tyrkiske kysten de siste månedene, skriver nyhetsbyrået DPA. Det finnes imidlertid ingen offisielle tall på hvor mange som har mistet livet på veien.

Hittil i år har rundt 8.500 asylsøkere ankommet Hellas, de fleste av dem over den nordøstlige landgrensen til Tyrkia, ifølge FNs høykommissær for flyktninger.

I 2015 ankom nesten 1 million mennesker, de fleste av dem syriske flyktninger, EU etter å ha reist til greske øyer.

(©NTB)