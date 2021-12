Etter å ha sittet i krisemøter i to år, meldte ordføreren seg som frivillig

Etter snart to år med pandemi, vet ordfører i Bjørnafjorden kommune, Trine Lindborg (Ap), litt om utfordringene knyttet til bemanningssituasjonen i helsesektoren.

Så da sanitetsforeningene i kommunen inngikk en avtale om at de kunne bistå som frivillige ved kommunens to sykehjem, kastet ordføreren seg rundt selv.

– Jeg meldte meg på lik linje med alle andre, det var viktig for meg. Jeg sa fra for flere uker siden om at jeg kunne ta litt tak i julen, forteller ordføreren til TV 2.

– Ikke mange karantener som skal til

I to dager, på lille julaften og julaften, serverte hun frokost, lagde mat, snakket med beboerne og forsøkte å hjelpe til så godt det lot seg gjøre på Luranetunet bo- og behandlingssenter.

– Det var veldig fint og kjekt å hjelpe til. Det er klart at etter to år i kommunalkriseledelsen, så får man et bilde av hvordan bemanningssituasjonen er. Det er ikke mange karantener og sykdomstilfeller som skal til før det ikke fungerer lenger.

Med det i bakhodet synes ordføreren at det minste hun kunne gjøre var å forsøke å lette litt på arbeidet til dem som står på, dag ut og dag inn.

– Det gjorde at pleierne hadde bedre tid til å få folk opp om morgenen, pynte dem til jul, synge og snakke med beboerne, mens jeg kunne lage mat og stelle i stand. Det som trengs, er flere hender. Det er det viktigste, denne sektoren er veldig sårbar nå.

– Mange kan ha godt av å se det

Som i de fleste andre kommuner, opplever Bjørnafjorden høyt sykefravær og mange som havner i karantene. Samtidig som det er vanskelig å få tak i ekstra personell i helsevesenet.

– Det er mye fravær. Folk er slitne, de har stått i dette enormt lenge. Så det lille vi kan bidra med hjelper, tenker jeg.

Ordføreren har selv vært pårørende ved bo- og behandlingssenteret, og hun så da hvilken innsats som ble lagt ned hver dag.

– De løper og løper rundt hele dagen. Så det å kunne være med å avlaste dem var fint for meg.

Ordføreren håper at hun kanskje kan ha inspirert noen til å gjøre det samme.

– Det å være frivillig gir jo også tilbake i mange monn. Og så tror jeg mange har godt av å se hvor tøft det er å jobbe slik.

Ordføreren stilte ett krav

Leder for Luranetunet bo- og behandlingssenter, Anne Berit Karlsen, sier til TV 2 at ordføreren var klar på én ting da hun meldte seg som frivillig hos dem.

– Hun var klar på at hun var der som frivillig og ikke ordfører, og det har vi respektert.

Lederen for sykehjemmet takker alle som stiller opp som frivillige i en hardt presset situasjon.

– Vi er utrolig takknemlige og glade for alle som stiller opp som frivillige på Luranetunet. Det gir oss muligheten til å skape gode dager med beboerne i hovedfokus, ikke pandemi og bemanning.