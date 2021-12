Slik ser koronasituasjonen ut i Europa

I Norge er smittetrenden synkende, men ikke alle land går i samme retning. For de aller fleste landene i Europa ble det en korona-preget jul i år også med nye restriksjoner og skyhøye smittetall.

Første juledag ble det kjent at Frankrike for første gang har passert 100.000 smittede på et døgn.

Det ble lørdag meldt om 104.611 nye smittetilfeller i landet, etter tre dager på rad med smitterekorder.

Selv om så mange som 76.5 prosent av Frankrikes befolkning er fullvaksinert og nesten 21 millioner av landets 67 millioner innbyggere har fått en tredje dose, sliter nå landet med skyhøye smittetall.

Det ser ikke ut til å snu med det første. Det er ventet at smitten vil øke enda mer som følge av omikron-varianten.

Frankrikes president Emmanuel Macron vil holde et regjeringsmøte hvor de skal diskutere nye inngripende tiltak for å få kontroll på smitten i landet.

GOD JUL: Slik startet flere italienere julaften. Foto: Michel Euler / AP

Også Italia sliter

Da koronapandemien først brøt ut i Europa var Italia et av landene som ble hardest rammet. I november i 2020 ble det registrert 41.000 smittetilfeller som det høyeste.

Lenge var det god kontroll over koronasmitten i landet. Men etter at omikron-varianten dukket opp i det populære ferielandet, har det blitt registrert 44.600 nye smittede i landet på julaften.

Som følge av de høye smittetallene har myndighetene i Italia gjeninført påbud om munnbind utendørs. Det er også strengere krav om kvaliteten på munnbindene. Når påbudet vil tre i kraft, er enda ikke kjent.

TEST: Som følge av de nye smittevernstiltakene er det nå mange italienere som ønsker å kjøpe hurtigtester fra apoteket. Foto: Mairo Cinquetti / IPA

Alle utesteder blir stengt ut året og det er forbudt å arrangere noen form for nyttårsfeiring utendørs.

Myndighetene justerer også ned lengden på hvor lenge koronasertifikatet er gyldig. Gyldigheten på det etterlengtede sertifikatet går fra ni måneder, til bare seks måneder etter vaksinasjon. Oppfriskningsdoser gir en gyldighet på fire måneder, mot dagens fem.

Italienerne må bruke koronapass til alt fra å gå på museum til offentlig transport. Myndighetene i landet varsler nå at de vil nekte uvaksinerte tilgang til kaffebarer.

Langt flere i landet tester seg nå enn tidligere. Bare lille julaften testet 900.000 seg for koronasmitte. Helsemyndighetene i landet anslår nå at en av tre positive prøver er omikron varianten.

Enorm smitte i Storbritannia

Etter at omikron-varianten entret Storbritannia har det vært enormt mange smittetilfeller i landet hvert døgn.

Lille julaften registrerte landet 119.789 nye smittede. Det er det høyeste tallet så langt i pandemien.

Det var samme dag registrert 147 nye dødsfall knyttet til koronaviruset.

Dagen før ble det registrert 106.000 nye smittede og 140 dødsfall. Samme dag sist uke var det drøyt 88.000 nye smittede og 146 døde.

Den siste uken har antall smittede økt med 53 prosent.

Helsemyndighetene i landet anslår at det var 1,4 millioner mennesker smittet av koronaviruset sist uke. Det tilsvarer en av 45 innbyggere i Storbritannia.

Selv om det er svært høye smittetall i landet, vil ikke helsemyndighetene innføre nye restriksjoner. Helseministeren peker på to ferske studier som sier at det er en lavere risiko for å bli alvorlig syk med omikron varianten.

JULEPRESANG: Det var mange briter som møte opp på vaksinestasjonene første juledag for årtes viktigste julepresang; en tredje dose med koronavaksine Foto: Gareth Fuller / Pa Photos

Også Spania har ny toppnotering

Spania var og blant landene som slet med veldig høye smittetall og dødsfall våren 2020 da koronapandemien for alvor inntraff Europa.

Nå er det igjen registrert svært høye smittetall i Spania.

22. desember ble det klart at det var registrert nesten 50.000 nye smittede i landet. Det er ny rekord.

Den gjeldene rekorden er 49.823 smittetilfeller på et døgn. Den tidligere rekorden lå på 44.357 smittede og er fra januar i år.

Helsemyndighetene opplyser samtidig at det er nå registrert 421 smittede per 100.000. Det er en økning fra uken før da det var 377 smittede per 100.000.

Omikronvarianten utgjør så mye som 80 prosent av alle de smittede i den spanske hovedstaten Madrid.

Verken myndighetene i Spania eller myndighetene i Madrid er villige til å innføre nye tiltak for å stoppe spredningen av smitten. Det er kun Catalonia som har gått inn for å stenge utelivet. Storbyen Barcelona ligger i Catalonia og er dermed omfattet av de inngripende tiltakene.

SPANIA: Dette er resultatet mange spanjoler håpet før julemiddagen Foto: JON NAZCA / Reuters

Nabolandene sliter med smittetallene

I Sverige ble det den 21. desember bestemt at alle som kan, skal jobbe fra hjemmekontor. Det ble besluttet til tross for at Sverige har blant de laveste smittetallene i Europa. Det var registrert en økning på 37 prosent da de nye tiltakene ble innført.

Det er så langt i pandemien blitt registrert 1,3 millioner smittede i Sverige. 15.206 personer har mistet livet som følge av koronaviruset i landet. Det tilsvarer 1492 dødsfall per 1 million innbyggere.

Til sammenligning har Norge 220 dødsfall per 1 million innbyggere.

Pålegget om hjemmekontor kommer som et tiltak mot å bremse opp omikron smitten i landet.

– Nå øker smittespredningen raskt, og vi ser en større belastning på helsevesenet. Spredningen av den nye omikronvarianten er bekymringsfull, sa Sveriges statsminister Magdalena Andersson.

I tillegg til hjemmekontor er det påbud om koronapass på alle arrangementer med over 500 personer. På innendørs arrangementer med mer enn 20 deltagere må alle deltagerne sitte.

De nye tiltakene tredde i kraft lille julaften.

PRESSEKONFERANSE: Sveriges helseminister Lena Hallengren og Sveriges helsedirektør Karin Tegmark Wissel på en pressekonferanse om de nye tiltakene Foto: JESSICA GOW / AFP

I Danmark ble det 19 desember satt ny rekord blant smittede barn i alderen seks til elleve år. Da ble det registrert 2679 nye smittede i denne aldersgruppen.

Det ble satt ny smitterekord for hele Danmark den 21 desember med 13 558 nye smittetilfeller. Dette er i midlertid i ferd med å flate ut. Allerede dagen etter var det registrert 13 386 nye smittede.

Helseministeren i Danmark Magnus Heunicke mener de høye smittetilfellene er knyttet til omikron varianten.

Det er også meldt om en nedgang i innleggelser i landet. Onsdag 22 desember var det registrert 553 innlagte på danske sykehus. Det er en færre en dagen før, men en nedgang på 27 personer fra mandag 20 desember.

HURTIGTEST: Flere i kø i Aalborg for å få tatt en gratis hurtigtest før julefeiringen Foto: HENNING BAGGER / AFP

Ikke bare nedstenging

Det er ikke alle land som stenger ned som følge av høye smittetall.

I Østerrike kunne myndighetene 20. desember endelig gjenåpne landet som følge av lav smittespredning. Da kunne landet melde om 1800 nye smittede, noe som var det laveste tallet landet hadde registrert siden oktober.

Landet hadde da vært helt nedstengt siden slutten av november da de registrert 13.000 smittetilfeller daglig.

12. desember åpnet dog landet opp igjen for de vaksinerte innbyggerne. Da kunne de første regionene igjen åpne hotellene og spisestedene.

20. desember kunne hele landet åpne opp igjen. Da kunne blant annet Wien igjen åpne opp. Landet er derimot fortsatt helt stengt for uvaksinerte.

For å slippe inn i landet må tilreisende vise til vaksinasjonsbevis eller legge frem negativ test. For å bli registrert som fullvaksinert i landet må du ha fått tre vaksinedoser.