To nye medlemmer smittet av korona

Julaften ble det første smittetilfellet registrert i den populære K-pop-gruppen. Suga var den første personen i gruppen som testet positivt.

Det bekreftet managementet til gruppen.

Suga testet negativt da han testet seg 72 timer før han skulle fly fra USA og hjem til Sør Korea. Han tok en ny test i Sør Korea torsdag.

Fredag kom meldingen om at resultatet var positivt.

Han ble satt i karantene etter testen var tatt og frem til resultatet var klart, slik sør koreansk lov krever. I følge teamet rundt den populære sangeren skal han ikke ha vært i nærkontakt med de andre medlemmene.

Han skal ikke oppleve noen symptomer og er fullvaksinert. Det er ikke klart enda om det er delta eller omikron Suga har testet positivt for.

Fredag kom beskjeden om at ytterligere to medlemmer, RM og Jin, også har testet positivt for korona.

Også de fikk et positivt svar etter at de returnerte til Sør Korea fra USA.