Denne bygda har vært uten dekning siden lille julaften – må kjøre flere minutter for å ringe nødtelefonen

Per nå er det ikke mulig å ringe eller få kontakt via internett med innbyggerne i bygda Sørvær. De må trolig smøre seg med litt tålmodighet før det er tilbake.

Siden natt til lille julaften har 150 innbyggere i fiskeværet Sørvær på Sørøya i Hasvik kommune i Finnmark vært helt uten kommunikasjonsmuligheter med omverden.

En feil ved basestasjonen som gir fiskeværet både internett, TV og telefondekning gjør nemlig at det ikke er mulig å ringe til eller fra Sørvær.

– TRIST: Hasvik-ordfører Eva Husby. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Skulle det oppstå en nødsituasjon må innbyggerne kjøre mellom tre og fire minutter for å kunne ringe nødtelefonen.

– Det er trist at det skjer midt i julen, men feilen ble forsøkt rettet på lille julaften, men da gjorde dårlig vær at det ikke var mulig å gjøre noe, sier ordfører i Hasvik, Eva D. Husby, til TV 2.

Ber folk oppsøke redningsskøyta ved krise

Hun understreker at redningsskøyta ligger til kai ved Sørvær, og at innbyggerne kan oppsøke den ved en nødsituasjon, slik at de kan bruke kommunikasjonssystemet sitt til å varsle nødetatene.

– Er det en krisesituasjon kan man oppsøke den. Veiene er åpne, slik at det er mulig å ta seg rundt, og det er fint vær akkurat nå. Kommunen har derfor ikke ansett situasjonen som så alvorlig at vi har satt krisestab, sier Husby.

Samtidig beklager ordføreren situasjonen overfor den rammede befolkningen.

– Det er veldig beklagelig for alle som skulle ringe til og fra sine kjære i julen. Det ble en stor frustrasjon, det vet jeg. For jeg vet at en del har ringt til folk der uten å få svar. Jeg har pratet med en del i Sørvær og for dem var det verste at man ikke får tak i folk.

– Uakseptabelt

Stortingspolitiker og fylkesleder for Finnmark Senterparti, Geir Adelsten Iversen, mener det er uholdbart at den lille bygda må vente så lenge på å få dekningen tilbake.

REAGERER: Geir Adelsten Iversen, stortingsrepresentant for Sp. Foto: Berit Roald

– Det er helt uakseptabelt. Internett klarer man seg jo uten, men telefon må man ha. Det kan oppstå brann, eller noe kan bli syke, og uten noen slags forbindelse må man et godt stykke unna for å få det. Det er ikke holdbart.

Han tok lille julaften selv turen til Sørvær for å snakke med noen av dem som var rammet.

– De var fortvilet. Det de hadde var radio, men de opplever vel at ingen egentlig bryr seg om utfordringene deres.

Stortingsrepresentanten, som selv bor noen mil unna, men i samme kommune, mener det haster å få rettet feilen.

– Det er greit nok at redningsskøyta ligger der. Men den kan jo måtte reise ut på oppdrag, det kan ikke være sånn at folk skal basere seg på å måtte hoppe i en bil for å få hjelp.

Han er kritisk til at feilen ikke allerede er rettet.

– Det er i distriktet, og langt unna. Og man må bruke litt ressurser på å komme seg dit, men det bør ikke være et hinder. Har man konsesjon for å levere tjenestene, så må man bare fikse det.

Feilen ligger på fjellet

Det er Hammerfest Energi Bredbånd som har ansvaret for å rette opp feilen. Konstituert daglig leder, Cato Berntsen, sier til TV 2 at de sendte ut montører med fly klokken 09.30 lille julaften. Flyturen skulle ta 20 minutter, men at flyet hadde problemer med å lande på grunn av værforholdene.. Først klokken 21.30 kom flyet frem.

– Det i seg selv gjorde at ting tok tid. Og så viste det seg at feilen ligger i en kabel oppe på fjellet, og dit var det ikke forsvarlig å ta seg opp på grunn av værforholdene. Feilrettingen ble derfor avbrutt og montørene ble sendt hjem igjen, forteller han.

Videre viser han til at det er problemer med å få montørene ut til øya igjen på grunn av utfordringer med å få tak i transport og logistikken med å få montørene tilbake igjen. At det er høytid gjør dette ekstra vanskelig, ifølge Berntsen.

– Ved hjelp av havnevakten til kommunen har vi nå ordnet det slik at montørene fraktes ut til Sørvær klokken 09.30 2. juledag. Vi håper å få fikset det i løpet av kvelden da, men det er vanskelig å si før vi har sett omfanget av skaden.

Beklager til innbyggerne

Berntsen beklager overfor de berørte.

– Vi er klar over at dette er utfordrende for dem som bor der, og klar over at det er beredskapsmessig vanskelig for dem. Vi gjør alt vi kan for å få rettet feilen så fort det lar seg gjøre, sier han.

Fiberkabelen til Hammerfest Energi Bredbånd brukes til å gi Sørværs innbyggere TV- og internett, mens Telenor disponerer deler av den til å sørge for at innbyggerne har telefondekning.

Telenor sier til TV 2 at de har tett dialog med Hammerfest Energi om status på feilrettingen.

– Dette er synd, men ingen katastrofe. Veiene er brøytet og det er rundt tre minutter å kjøre om man må ringe, sier dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, til TV 2.