Bevæpnet person skal ha forsøkt å bryte seg inn i Windsor Castle der kongefamilien feirer jul

En mistenkt person er blitt arrestert etter at vedkommende forsøkte å bryte seg inn i Windsor Castle lørdag morgen. Ifølge Sky News, klarte ikke mannen å bryte seg inn.

Personen har ifølge politiet klart å bryte seg inn på eiendommen, men har ikke klart å ta seg inn i noen av de tilhørende byggene.

Vedkommende er en 19 år gammel mann fra Southampton. Han var bevæpnet.

Etterforsker saken

Politiinspektør Rebecca Mears, sier i en uttalelse at det nå pågår etterforskning av hendelsen, og at de samarbeider med politiet Metropolitan

Politiet opplyser om at kongefamilien har blitt informert om hendelsen.

Politiet rykket ut

Politiet fra Thames Valley og politiet Metropolitan fikk melding om et sikkerhetsbrudd på eiendommen Windsor Castle rundt klokken 08:30 1. juledag.

– Mannen er pågrepet og mistenkes for brudd på eller overtredelse av et vernet område, samt besittelse av et støtende våpen, sier politiinspektør Rebecca Mears, offiser for politiet Thames Valley

Dronning Elizabeth av Storbritannia feirer for øyeblikket jul sammen med familien på Windsor Castle.

