Thailandske forskere vil bruke tobakksplanter til å utvikle ny koronavaksine

Utviklingen begynte i 2020 og er nå klar for neste runde av menneskelige forsøk. Om de lykkes vil de ha klart å lage en plantebasert vaksine som er lett å lage verden over. Tobakksplantene kan dyrkes nesten over hele verden, og det koster lite å produsere plantene.

Det melder Sky News.

Forskere vil bruke bladene på den australske tobakksvarianten. Dette fordi den har et lavere nivå av tobakk, enn det som blir brukt i for eksempel sigaretter.

Klar innen en måned

Thailandske forskere forteller at plantene vokser svært fort. Innen en måned kan den gjøres om fra et frø til en vaksine.

– Det vil bare ta ti dager for oss å produsere en prototype og ikke mer enn tre uker å teste om den prototypen fungerer eller ikke, sier administrerende direktør i Baiya Phytopharm Dr Suthira Taychakhoonavud til Sky News.

Han forteller til Sky News at de jobber med å lage en vaksine som fungerer mot omikron.

– Vi har prototypen og tester den akkurat nå, sier direktøren.

Danner proteiner

Får å få vaksinen til å fungere ved bruk av tobakk-planter må forskerne bruke bladene til planten som vert for å produsere proteiner som etterligner koronaviruset.

Deretter blir bladene blendet sammen, og proteinet blir så trukket ut. Dermed er det antistoffer klare til å bekjempe koronavirsuset.

Det tidligste vaksinen vil kunne bli godkjent til bruk er sent i 2022.

Sikrer fremtiden

Det er allerede en rekke vaksiner tilgjengelig og i bruk allerede.

Men nå vil forskere utvikle enda en, for å sikre fremtidig helsesikkerhet.

Taychakhoonavud sier til Sky News at det vil komme fremtidige sykdommer som vi må ha vaksiner tilgjengelig for når den tid kommer.

– COVID-19 vil ikke være den siste, sier Taychakhoonavud.

For Taychakhoonavud er det en fordel å bruke tobakks-plantene fordi det er billig å produsere, slik at også lavinntektsland kan utvikle vaksiner.

Første i Asia

Anlegget som produserer tobakks-plantene er det første av sitt slag i Asia som produserer tobakkbaserte vaksiner beregnet for menneskelig bruk.

Om de lykkes vil de kunne produsere så mye som 60 millioner doser i året.

Dette er ikke bare planter som skal gå til vaksiner forklarer Taychakhoonavud. Om de lykkes er teknologien som kreves for å drifte anlegget svært allsidig.

– Vi kan bruke den til å produsere andre medisiner. Vi kan bruke det til å produsere medisiner mot kreft, medisiner mot rabies og motgifter, sier Taychakhoonavud.

Han forklarer at de også vil kunne utvikle medisiner mot tropiske sykdommer, som andre multinasjonale farmasøytiske selskaper ikke er interessert i å lage.