Se fotballstjernenes julehilsener

Selv i et svært hektisk juleprogram i flere av de europeiske toppligaene, finner de største fotballstjernene tid til en liten julefeiring.

Erling Braut Haaland ønsker sine 13.6 millioner Instagram-følgere god jul med et bilde hvor to yngre familiemedlemmer gjenskaper hans etter hvert ikoniske målfeiring i yoga-positur.

Cristiano Ronaldo, som med sitt Manchester United møter Newcastle tredje juledag har lagt ut et bilde av seg selv sammen med sin utvidede familie med bildeteksten «Av hele mitt hjerte ønsker jeg dere alle en god jul».

Ada Hegerbeg er for alvor tilbake etter det svært lange skadeoppholdet, som har holdt henne borte fra fotballbanen i nærmere to år.

Lyon-spissen har delt en julehilsen på Instagram sammen med ektemann og Lech Poznan-spiller Thomas Rogne.

Sterkt troende Roberto Firmino, som på grunn av koronatutsettelse ikke spiller kamp før på tirsdag, har lagt ut en julehilsen med mer religiøs karakter for han skriver at han feirer Jesus første juledag.

Robert Lewandowski gir på sin side et innblikk i sin julefeiring, og har delt et bilde fra første juledagsmorgen sammen med sin kone, Anna Lewandowska, og deres to døtre.

Caroline Graham Hansen skriver på Instagram at hun skal hjem til jul. Samtidig takker hun sine følgere for det hun beskriver som et fantastisk halvår, hvor hun med sitt Barcelona har vunnet den spanske ligaen, cupen og Champions League.

Virgil van Dijk virker å ta deler av julefeiringen på Melwood. Han ønsker nemlig sine følgere god jul med en video hvor han klinker ballen i krysset, over bildeteksten «Back on track!»