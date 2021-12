Funn av død person i brannruiner

Det er gjort funn av en død person på branntomten hvor et hus brant ned til grunnen i Valdres julaften.

Det var julaften morgen at Innlandet politidistrikt fikk melding om at det brant i en enebolig sør for Leira i Valdres.

To personer kom seg ut av boligen, mens en tredje person, en mann, ikke var gjort rede for.

Huset var overtent da nødetatene kom til stedet, og brannvesenet kunne ikke ta seg inn i huset på grunn av den enorme varmen. Huset brant etter hvert ned til grunnen.

1. juledag melder politiet på Twitter at det er gjort funn av en død person på branntomten.

– Etter brann på stedet i går der en person ikke var gjort rede for har politiet i dag foretatt åstedsundersøkelse. Det er gjort funn av en død person på brannstedet. Pårørende til antatt omkommet er varslet.

De to som kom seg ut av det brennende huset skal være fysisk uskadd.

De kriminaltekniske undersøkelsene er avsluttet, og politiet fortsetter etterforskningen. Årsaken til brannen er ennå ikke kjent.

– Det må etterforskningen vise, det er for tidlig å si noe om det nå, sier operasjonsleder Øyvind Bakken i Innlandet politidistrikt til NTB.