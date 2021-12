Vulkanutbruddet på La Palma er over

Etter over tre måneder med utbrudd fra vulkanen Cumbre Vieja har forskere konkludert med at det nå er over, skriver Vozpopuli.

Vulkanen har dekket 11,6 km2 med lava og forårsaket nærmere 850 millioner i skade. Den dyreste katastrofen i Spania noen sinne.

Utbruddsaktiviteten opphørte den 14. desember, men ble ikke erklært fullført før i dag.

Til tross for at vulkanen ikke lenger er eruptiv, betyr ikke det nødvendigvis at faren er over. Teknisk direktør for Pevolca, Miguel Angel Morcuende, påpekte at det er veldig varme områder på grunn av lavastrømmene. Termiske kameraer har registrert punkter med opp mot 180 grader.