Demi fikk en vill idé under pandemien – skaffet seg et hus helt gratis

Demi Skipper fikk den bisarre ideen i mai 2020.

Ifølge henne selv har dette blitt gjort én gang tidligere. I 2006 skal en person med navnet Kyle McDonald ha byttet seg fra en rød binders til et hus.

– Da tenkte jeg, hvorfor kan ikke jeg gjør det samme?, sa Demi Skipper på sin egen Tik Tok-konto tidlig i mai 2020.

Ideen til Skipper var enkel. Ved å drive byttehandel med fremmede mennesker, og med et mål om å ikke bruke en eneste krone på selve byttehandelen, skulle hun bytte seg fra en billig gjenstand til et hus.

Millioner av støttespillere

Prosjektet til Demi ble dokumentert på hennes egen Tik Tok-konto. Siden starten av mai 2020, har mer enn 5 millioner mennesker fulgt med på prosjektet.

Amerikaneren startet med lite: Hun fant frem en brun hårnål, og la ut en annonse på nettstedene Craigslist, Facebook og Ebay. Da hun fikk sitt første napp, gikk det raskt fremover.

Det første byttet

Like etter at Demi Skipper startet prosjektet hun kalte «Trade Me Project», fant hun en kvinne som ønsket å satse på ideen hennes. Kvinnen sa ja til å gi fra seg et par med rosa øredobber, i bytte mot den enslige hårnålen til Skipper.

Flere og flere hang seg på. Til tross for at gjenstandene som Skipper fikk byttet til seg var dyrere enn hennes egen gjenstand, stod folk i kø for å bli med på et bytte. Mange lot seg engasjere av prosjektet.

To dager senere byttet hun de rosa øredobbene mot fire margarita-glass. Like etter byttet hun glassene mot en støvsuger, en støvsuger mot et snøbrett og et snøbrett mot en Apple TV 4k, som hadde dobbelt så høy verdi som det forrige byttet.

– Villere og villere

En knapp uke senere fikk hun gjennomført to nye bytter – Apple TVen ble byttet inn i et headset fra Bose, som senere ble byttet med en ny Xbox. Alle disse seks byttene ble gjort på under to uker.

BYTTEHANDEL: Demi har gjennomført 28 byttehandler på ett og et halvt år. Foto: Skjermdump TikTok

– Disse byttehandlene blir bare villere og villere, sa 30-åringen til følgerne tidlig i juni 2020.

Falske varer

Bare syv dager etter at hun hadde fått tak i Xboxen, avtalte hun et møte med en mann som ville gi fra seg en Mac Book Pro. Derfra byttet hun til seg et splitter nytt Canon speilrefleks-kamera med to linser, flere par med sko fra Off White og Jordans verdt minst 850 dollar per stykk, til en Iphone 11.

Byttene ble større, dyrere og villere enn hva de fleste hadde sett for seg. Skipper kjørte over hele kontinentet for å møte byttevillige mennesker.

Men til tross for at byttehandelen kunne se enkelt og greit ut for følgerne hennes på Tik Tok, møtte hun mye motstand underveis. Skipper byttet til seg alt fra ødelagte biler til falske diamanter. Men det hindret henne ikke i å fortsette.

I slutten av november 2020 begynte Skipper så vidt å få øye på målet som lå foran henne. Hennes største og kanskje viktigste byttehandler ble en hvit Jeep som hun byttet mot en mobil hytte, og en traktor mot et svært lukrativt medlemskap hos restaurantbransjen Chipotle – et medlemskap som ikke gikk an å kjøpe for penger, og som kun ble delt ut til kjente personer.

Medlemskapet kunne nemlig gi deg et års gratis forbruk av så mye mat man ville ha fra restaurantbransjen, og var ifølge Demi svært ettertraktet.

Nådde målet

Til tross for at Skipper satt på en gjenstand verdt 40.000 dollar, mente flere av følgerne hennes at dette var den desidert verste byttehandelen hun hadde gjort. Men Skipper nektet å gi opp.

NÅDDE MÅLET: I slutten av november nådde Demi Skipper endelig målet om å skaffe seg et hus helt gratis. Foto: Skjermdump TikTok

Etter å ha gjennomført 28 bytter over hele USA, nådde hun målet. I slutten av november 2021, byttet hun en solcelledrevet trailer mot et hus i Nashville i Tennessee.

– Det har vært helt surrealistisk. Jeg har jobbet mot målet hver dag i mer enn ett og et halvt år, og nå tenker jeg «er dette ekte? Er dette faktisk mitt hus?», sier Skipper til NBC News.

I en TikTok-video fra midten av desember, ser man en tårevåt Demi Skipper som endelig får se det nye huset sitt.

– Herregud, jeg kan ikke tro det. Jeg har klart det, sa Demi Skipper i videoen.

Prosjektet fortsetter

30-åringen forteller at responsen har vært enorm, og at hun er overveldet av positive tilbakemeldinger.

– Folk har tvilt på prosjektet mitt hele veien, og det har jeg også gjort til tider. Men jeg har lært mye om meg selv, og er overasket over hva jeg har fått til, forteller Skipper.

Til tross for at Skipper har nådd målet om å bytte seg fra en hårnål til et hus, er hun alt annet enn ferdig. Ifølge henne selv har hun nå fått blod på tann, og hun har bestemt seg for å gjøre noe ekstra spesielt som kronen på verket.

Skipper har nemlig bestemt seg for at hun og ektemannen skal flytte fra California til Tennessee for å pusse opp det nye huset. Deretter skal hun bytte seg til et nytt og bedre hus, for så å gi det til en person som faktisk trenger det.

– Jeg vil gi det til noen som trenger det, ingen boliglån, ingen leie, sier Demi Skipper.

TV 2 har ikke lykkes med å få en kommentar fra Skipper selv.