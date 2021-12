Kronprinsfamilien har fått et nytt familiemedlem

Første juledag avslørte kronprinsfamilien at de hadde fått en ekstra fin og myk pakke under treet.

For mange av oss er det de harde pakkene under treet som gjelder i julen, men slik er det ikke for alle. For kronprinsfamiliens del var muligens årets gave-høyepunkt et nytt, loddent familiemedlem.

Den har fått navnet Molly Fiskebolle. Det opplyste Kongehuset på sin offisielle instagramkonto lørdag formiddag.

Tidligere i år døde familiens hund Muffins Kråkebolle, som var valpen til deres tidligere hund Milliy Kakao.

Det er ikke kjent om den nye hunden er i slekt med Millie Kakao og Muffins Kråkebolle, men ifølge TV 2s kongehusekspert Trond Norén Isaksen ser det ut til at den nye hunden Molly Fiskebolle har svært like trekk som de tidligere hundene.

Annerledes jul

Det ble igjen en litt annerledes jul for mange i år, også for den norske kongefamilien.

Kronprinsparet var tilstede da julen ble ringt inn i Asker kirke på julaften, men ingen medlemmer av kongefamilien er tilstede på den tradisjonelle gudstjenesten første juledag i Holmenkollen-kapellet.

Det har gått to år siden kongefamilien sist tok del i en julegudstjeneste første juledag. Ifølge historiker og kongeekspert Trond Norén Isaksen handler dette om smittevernrestriksjoner, sett i lys av at kongeparet snart er 85 år og at de tilhører en risikogruppe.

– Sånn er det for både kong Salomo og Jørgen hattemaker. Det ble en litt redusert julefeiring slik som i fjor, kongehusekspert Isaksen til TV 2.

Splittet under julen

Men til tross for koronarestriksjonene her til lands, kunne den norske kongefamilien samles under høytiden. I julen har kongen og dronningen oppholdt seg på Bygdøy kongsgård og feiret julaften sammen med kronprinsfamilien på Skaugum.

Prinsesse Märtha Louise var derimot ikke å se på Skaugum. Hun feiret jul sammen med døtrene og kjæresten sin Durek Verrett.

En spesiell dag

Til tross for at folk flest forbinder første juledag med varme og hygge, er 25. desember en spesiell dato for den norske kongefamilien. For to år siden mistet kongefamilien den tidligere ektemannen til Märtha Louise, Ari Behn. De fikk tre døtre sammen.

Ifølge Isaksen har Märtha Louise nylig uttalt at de har gått inn for å ta julen tilbake, slik at første juledag ikke bare skal være en trist dag.

– Dette er en sorgbearbeidelse som i noen tilfeller kan ta flere år, og som kan ligge der hele livet, sier Isaksen.