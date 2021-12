7-Eleven ranet i Oslo – gjerningspersoner på frifot

Saken oppdateres.

Politiet fikk meldingen om hendelsen klokken 10.29.

– En 7-Eleven-kiosk har blitt ranet. Vi anser at dette var et fullbyrdet ran ettersom de fikk med seg et utbytte, men det er foreløpig ukjent hvor mye verdier det er snakk om, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli.

Fornærmede er en ansatt.

– Personen ble truet med kniv, men er ikke fysisk skadd. Vedkommende er veldig sterkt preget, sier operasjonslederen.

Ifølge politiet stakk to gjerningspersoner fra stedet.

– Vi har beskrivelser av to personer. Mange patruljer er ute og søker. De ble sett løpe i retning mot Stortinget og Nationaltheatret, sier Stokkli.

Politiet har flere patruljer på Holbergs plass og har sikret åstedet.