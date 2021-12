Jubler over nye tall: – Veldig glad

Med en økende smittetrend de siste ukene og nye omfattende tiltak, har også årets jul vært krevende for mange.

Men nå ser det ut til at pilene peker riktig vei. Det siste døgnet er det registrert 2.268 koronasmittede i Norge. Det er 2.421 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 3.776 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 4.702, så trenden er synkende.

Nå mener assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at det er grunn for optimisme.

– God effekt

Første juledag var 283 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en nedgang på fem pasienter fra julaften.

79 av pasientene får respiratorbehandling, og 114 ligger på intensivavdeling.

Det er én færre på respirator og fem færre på intensivavdeling enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt 1. juledag.

Nakstad mener innleggelsene er et godt bilde på vellykkede tiltak.

– Jeg er veldig glad for å se at tallene flater ut etter de tiltakene som har kom noen uker siden, og vi ser faktisk at det er en nedgang i antall innleggelser, sier Nakstad til TV 2 og bekrefter:

– Det viser at tiltakene har hatt god effekt.

Færre med alvorlig sykdom

Omikron har blitt den dominerende virusvarianten i landet og er dokumentert svært smittsom. Varianten antas derimot å føre til færre alvorlige sykdomsforløp enn ved tidligere varianter.

– Vi antar at det er færre som får alvorlig sykdom med omikron enn med delta, sier han.

– Et foreløpig estimat er at det gir halvparten så mange innleggelser på sykehus.

Starten på slutten

Den assisterende helsedirektøren mener 2022 kan være det året vi kommer oss ut av pandemien.

– Det kan være, det er vanskelig å si. Utfordringen er at den er så smittsom, sånn at du får enda flere innleggelser og press på samfunnet.

Han mener løsningen kan være å bygge en universell immunitet.

– Hvis den bidrar til å bygge immunitet sammen med vaksinering, ser 2022 ut til å bli det året hvor befolkningen i hele verden begynne rå få såpass stor motstandskraft mot dette viruset at viruset begynner å fade ut.

Ikke over enda

Han påpeker derimot at vi fortsatt må følge med på utviklingen de neste månedene.

– Det vi håper er at omikronvarianten ikke skal skape for mye problemer på nyåret, men det er jo det man er bekymret for i hele Europa.

Til tross for et håp om at 2022 kan være starten på slutten, mener han det nå er mye avhengig av hvordan viruset utvikler seg.

– Omikronvarianten må man følge med på og ta en dag av gangen.