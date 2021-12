Brann i bolig i Hamar

Politiet i Innlandet fikk melding om brannen klokka 23.25 julaften.

Det er åpne flammer fra taket.

– Det er full overtenning, og det er per nå ikke fare for spredningsfare. Det var seks voksne og fire barn tilstede, og de er gjort rede for. Vi varsler Hamar kommune for bistand nytt bosted, skriver politiet på Twitter.