Flere hundre fikk julemat og omsorg på Youngstorget

– Så langt har det gått bra, vi har kost oss sammen, rundt 400 personer. Vi har delt ut enda flere julegaver enn det, vi har gått rundt treet, og vi har spist ribbe, pinnekjøtt, kyllingfrikassé, ordentlig god julemat, sier Holstad på telefon til NTB.

Maten kommer fra profesjonelle kjøkken, i år var det ikke mulig for organisasjonen Alternativ Jul å lage noe selv, slik de pleier.

– Den slemme keiser korona stengte herberget – vi ble tvunget til krybba på Youngstorget. Men vi har det fint her. Det er kaldt, men vi har kledd oss, sier han.

Først ble hele arrangementet avlyst, men så ble det klart at Alternativ Jul skulle holdes utendørs. Løsningen på torget er kommet i stand med hjelp fra LO.

Sovnet på stolen

Årets feiring er tross alt bedre enn fjorårets. Da var det bare én bålpanne. I år er det fem flammende bål å samles rundt, bord med røde duker og levende lys.

Et par av gjestene ble trøtte etter maten og har sovnet under et teppe på stolen, forteller Holstad. De fleste kommer fra det han kaller gatemiljøet i hovedstaden. Mange er gjengangere.

– En fortalte historier om hva han opplevde hos oss for 20 år siden, den gang vi holdt til i Møllergata. Nå hadde han sittet inne og fått nye tenner, så han var veldig glad fordi han nå kunne spise ribbe, sier Holstad.

Takknemlige

Hvert eneste år siden 1969 har han stått på for å gi vanskeligstilte en fin julekveld. I år hadde nesten 800 frivillige meldt seg for å jobbe gjennom jula, men de fleste måtte avvises på grunn av pandemien. Julaften er det rundt 120 som hjelper til.

– Neste år er håpet at vi er kvitt koronaen. Normalt har vi jo 2.500 gjester, sier Holstad, en mann som blir satt pris på. Han innrømmer at det har blitt noen klemmer i kveld, selv om det ikke er lov.

– Dem tar jeg imot. Jeg er jo ferdig vaksinert. Men når jeg kommer hjem i natt, da skal jeg sove!

Han er glad for at de fleste av gjestene også ser ut til å ha et sted å være.

– Heldigvis er det ikke så mange som bor utendørs i Oslo, det har blitt litt bedre offentlige systemer – men vi klarer aldri å skape et perfekt samfunn.

