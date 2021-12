Politiet advarer etter innbruddsforsøk

Like før klokken 20 julaften meldte Øst politidistrikt om et innbruddsforsøk på Lørenskog. De antar at to personer har tatt seg inn i den aktuelle boligen.

– Ble oppdaget av ene beboer som var hjemme på tidspunktet det skjedde, skriver politiet på Twitter.

Politiet har fredag kveld lett etter gjerningspersoner, men har avsluttet søket uten å ha funnet noen.

Politiet opplyser at fremgangsmåten som ble brukt, å bryte opp en skyvedør til en innglasset balkong, likner hendelser som har skjedd i området tidligere. De ber beboere med tilsvarende bolig å låse dør mellom veranda og bygg, og å alliere seg med naboer dersom man reiser bort.