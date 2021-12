Grimstad spanderer julemiddag på koronafaste studenter

42 studenter i Grimstad kom seg ikke hjem til familien til jul. Kommunen spanderer julemiddag for å lette.

– Dette var koselig, en fin gest når jeg ikke kan reise hjem til familien i Nepal på grunn av koronaen, sier Dipendi Subedi til Varden.

De aller fleste av de 42 studentene ved Universitetet i Agder i Grimstad som ikke kommer seg hjem til jul, er koronafaste. For andre koronajul på rad stiller kommunen og frivillige opp.

– Foreldrene mine er gamle, og da er det bedre at jeg er her. Og etter to år i Norge liker jeg norske juletradisjoner også, sier Giampaolo Toro fra Italia. Han får både julemiddag og nyttårsmiddag fra Grimstad felleskjøkken.

– Denne lille ekstrajobben gjør jeg med glede, sier leder av kjøkkentjenesten, Harald Birkenes, til avisa.

