Rangnick foreslår å avlyse ligacupen

Manchester Uniteds manager Ralf Rangnick tar til orde for å avlyse ligacupen for å gi spillerne et pusterom i et hektisk kampprogram.

Den midlertidige United-sjefen mener kampene i jule- og nyttårshelgen bør spilles som oppsatt dersom ikke helsemessige forhold og koronasituasjonen setter en stopper for det.

Tre kamper er allerede avlyst på grunn av korona- og skadesituasjonen i flere klubber.

Tyskeren viser til at England er det eneste landet med de travleste ligaene som spiller to cupturneringer, og han medgir at han er bekymret for det tette kampprogrammet.

Rangnick mener at ligacupen kan ofres av hensyn til spillernes helse og sikkerhet, til tross for at turneringen er en sportslig og økonomisk mulighet for klubbene i de lavere divisjonene.

– Dette er noe vi kan snakke om og diskutere på nytt, sier han.

