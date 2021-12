Kilder til TV 2: Tyrkisk dragkamp om RBK-stjerneskudd

Ifølge TV 2s opplysninger har den tyrkiske storklubben Galatasaray vist konkret og reell interesse for stortalentet, og varslet at et bud er på vei i retning Lerkendal.

Interessen fra Galatasaray er allerede omtalt i tyrkiske medier. Men Galatasaray er ikke den eneste klubben som ønsker seg RBKs kantspiller.

Ifølge TV 2s informasjon er også den tyrkiske klubben Adana Demirspor interessert i RBK-spilleren. I Adana spiller både tidligere RBK-spiller Jonas Svensson og italienske Mario Balotelli.

Emil Konradsen Ceïde skrev så sent som i fjor sommer under en kontrakt med Rosenborg som varer ut 2024-sesongen.

Det gjør at Rosenborg har gode forhandlingskort i møtet med tyrkerne, og det at minst to klubber er interessert, kan bidra til å presse prisen ytterligere opp.

Konradsen Ceïdes agent, Bjørn Tore Kvarme, ønsker ikke kommentere TV 2s informasjon.

Sportssjef i Rosenborg, Mikael Dorsin, har ikke besvart vår henvendelse julaften.