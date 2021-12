Frastjålet julegavene timer før de skulle gis bort: – Forsto at vi ikke hadde tid

Familiefar Thormod Hellesøy trodde knapt det han så da de to kassene med julegaver de hadde stående i garasjen var tømt.

Da Hellesøy var ute i garasjen julaften morgen for å pakke bilen klar for julefeiring, fikk han seg en solid nedtur. To kasser med julegaver var tømt av uvedkommende som har tatt seg inn i garasjen natt til julaften.

– De sto her inne i disse to kassene, sier han og peker for å vise til TV 2s reporter.

TOMME: I disse kassene lå familiens gaver som nå er i fremmedes hender. Foto: Kåre Breivik/TV 2

– Først tenkte jeg at det var kona mi som hadde tatt dem inn i huset, og at det ikke var noen fare. Men fort skjønner vi at det var noen som hadde stjålet dem. Da var det første vi tenkte «er butikkene stengt?», men vi forsto at vi ikke hadde tid.

– Lavmål

Heldigvis er ikke alle julegavene stjålet, og familien har fortsatt igjen noen gaver til barna.

– Det er jo positivt at ikke alle gavene ble stjålet. Ikke minst har det kommet folk med gaver til oss og til barna, det har vært fantastisk.

Da de kom tilbake fra matbutikken sto det gaver på døren. I tillegg har folk vippset penger til dem, men disse gis ifølge familiefaren til et veldedig formål.

– Det er helt overraskende, jeg tenkte ikke at dette kom til å skape et slikt engasjement. Men det sier litt om at folk bryr seg om hverandre i julen. Det er helt rørende, egentlig.

Hellesøy forteller at saken er anmeldt til politiet, og han roser måten de ble møtt på.

– De har vært helt fantastiske og bare hjulpet oss.

Hellesøy kan ikke fatte hvem som er i stand til å stjele barns julegaver, eller julegaver generelt.

– Det forstår jeg ikke. Hvem som kan gjøre noe sånt. Det er ganske lavmål, det er det.

Tror julen blir fin likevel

Selv om det er trist at mange av gavene de skulle åpne i kveld nå er borte, er sønnene i familien optimistiske med tanke på kvelden.

– Det er jo veldig trist, men vi kommer til å få en fin jul. Det er ikke bare gavene julen handler om, det handler om å være sammen med familien, sier Thomas.

– Jeg tror ikke det blir så stor forskjell annet enn at vi får litt mindre gaver, sier Håkon.

Pappa Thormod forteller at det var de største gavene som har blitt borte, og at det er ekstra kjipt. Han har ikke tro på at de dukker opp igjen.

– Nei, de er nok forsvunnet. Jeg tviler på at vi får dem tilbake. Det tror jeg ikke.

Han har likevel en plan for å gi guttene det de skulle ha fått.

– De skal få gavene senere, men vi tenkte vi skulle pakke inn noen lapper om hva de skulle få.

Politiet håper å løse saken

Det var Vest politidistrikt som meldte om tyveriet på Twitter julaften ettermiddag.

– Det var en fortvilet familie som ringte inn. De hadde lagret julegavene i en garasje eller uthus, men da de skulle hentes i dag var de borte, sier operasjonsleder Eivind Hellesund.

Politiet jobber med om det er spor å sikre, og håper på oppklaring.

– Det er ikke tegn til at noen har brutt seg inn, så vi jobber med å snakke med fornærmede og eventuell vitner. Vi håper å komme til bunns i hva som har skjedd, men vi kan ikke love noe, sier operasjonslederen.