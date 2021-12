Slik er julaften på intensivavdelingen: - Vi gjør det så hyggelig vi kan

Det norske helsevesenet har vært presset i lang tid, og det ble ingen pause denne julen heller.

På Oslo universitetssykehus har mange av de sykeste koronapasientene vært innlagt. Det betyr full drift og bemanning, også på julaften.

Litt tid til julekos

For intensivsykepleier Kjersti Strachan er denne dagen som hvilken som helst annen dag, men unntak av at hun i dag har pyntet seg med et julehjerte på uniformen.

INTENSIVSYKEPLEIER: Kjersti Strachan har jobbet mye i år, også på selveste julaften. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

– Vi gjør det vi pleier å gjøre alle hverdager og helgedager. Vi er hos alvorlig og kritisk syke pasienter og sørger for at de får den beste behandlingen vi kan gi, sier Strachan.

I de ellers hvite gangene på Ullevål er det hengt opp julestjerner. Pauserommet er pyntet med juletrær og de ansatte har fått gaver.

– Vi gjør ikke dette hvert år, men i år fortjente personalet en julehilsen, sier leder for intensivavdelingen på Ullevål, Mons Sjøberg.

Se hvordan korona-sykepleierne skaper litt julestemning på avdelingen i videoen under:

– Jula er ofte en tid hvor det er mulighet for å ha det litt annerledes på jobb også. Vi pynter litt, kjøper god mat og gjør det så hyggelig vi kan de timene vi er her, sier leder for intensivavdelingen ved Ullevål, Mons Sjøberg.

Slitne og frustrerte

Likevel mener de det er uunngåelig å tenke på den krevende situasjonen de står i, for de ansatte er slitne.

– Jeg skal ikke underslå at det har vært to krevende år. Jeg er veldig glad i å være sykepleier, men med mange flere intensivpasienter blir det krevende, sier Strachan.

– Totalt sett må vi tenke at vi i felleskap står sammen om dette og gjør en innsats for hverandre og for kollegaene sine, sier Sjøberg.

– Men mange er slitne og mange er frustrerte. De legger ikke skjul på det og jeg syntes det er greit at de sier i fra om det, legger han til.

– Kommer til å ha dette gående lenge

Sjøberg frykter at situasjonen på sykehusene vil vare i mange uker, og kanskje mange måneder framover.

LEDER: Mons Sjøberg er redd det kan bli lenge til sykepleierne på hans avdeling får en pause. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

– Vi ser jo at vi kommer til å ha dette gående hos oss lenge. Innleggelsestallene ligger fortsatt stabilt og så vet vi at vi får et etterslep på sykehusene på smittetallene der ute, og mange pasienter blir liggende lenge.

– Tror du tiltakene vil virke?

– Det er vanskelig for meg å si. Vi ser det er færre smittede, og så må vi ta det vi får uavhengig av tiltakene. Men vi vil jo gjerne at det skal fungere, også for at vi som jobber her kan få en normalitet utenfor sykehusene, sier Sjøberg.

– Vi får være optimistiske, men vi er ikke ferdig med denne pandemien. Situasjonen med krevende pasienter vil nok vare i lang tid fremover, sier intensivsykepleier Strachan.