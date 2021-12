Som 14-åring blei Andrea blind og funksjonhemma – i jula fekk ho ønsket oppfylt

Andrea Bruun Eivik (21) har kjempa i fleire år for å få erstatning etter at ho blei hjelpetrengande som 14-åring grunna manglande behandling. Denne jula fekk ho eit av sine største ønsker oppfylt.

Det som skulle bli ein årelang kamp for 21 år gamle Andrea Bruun Eivik og familien starta med ein hovudpine då ho var 9 år gammal. Den gav seg ikkje på fleire år.

– I fem år blei vi stempla som overhysteriske foreldre, minnast pappa Tommy Eivik om kampen for dottera.

Ikkje før Andrea var 14 år og fall om på gata fann legane ut kva som feilte ho. Ein kreftsvulst i hjernestamma hadde spreidd seg til ryggsøyla. Helsevesenet klarte å berge Andrea, men livet som ho kjende det var over.

AKTIV: Sjølv om Andrea Bruun Eivik hadde hovudpine i fem år før ein fann ut at det var kreft, var ho svært aktiv. Foto: Privat

– Eg spelte handball og køyrde crosscart, men alt det er borte. Etter det har livet vore som ein karusell, det går opp og ned, seier Andrea.

Harstad-jenta vil aldri kunne sjå igjen, og sjølv om ho kan trene seg opp vil ho alltid vere avhengig av rullestolen. Men Andrea er minst like kvikk i hovudet som sine jamngamle, og har lenge ønska å kunne flytte inn i eigen bustad som andre unge vaksne.

– Ho må få kjensla av å vere fri, slik som andre på hennar eigen alder, seier Tommy.

SPESIELL JUL: Denne jula kan pappa Tommy Eivik senke skuldrene litt ekstra på Andrea sine vegne. Foto: Øivind Arvola

Men vegen frå jenterommet til eigen bustad har vore lang og usikker.

Fekk ikkje svar på tre år

Familien Eivik har kjempa i fleire år for at Andrea skal få erstatning for den manglande behandlinga ho blei utsett for som barn, og som fekk alvorlege konsekvensar for resten av livet hennar.

Men søknaden om pasientskadeerstatning blei avslått. Familien anka vedtaket, men anken blei liggande på bordet til klageorganet i tre år fram til TV 2 i 2020 var på besøk hos Andrea og Tommy saman med dåverande Frp-leiar Siv Jensen og Per Willy Amundsen.

AKSEPTERER IKKJE: Siv Jensen (Frp) sa ho ikkje aksepterte unnskuldingar for kvifor Andrea ikkje hadde fått svar på anken på erstatning. Foto: Simen Larsen

– Dette er ei ekstremt sterk historie. Heile livet står på vent fordi byråkratiet ikkje får fingeren ut, sa Jensen den gongen.

Kort tid etter at TV 2 publiserte saka om Andrea kom vedtaket frå klageorganet. Anken var avvist, Andrea har framleis ikkje rett på erstatning.

– Det har hengt over oss som ei svart sky. Det har alt å seie for Andrea si framtid, seier Tommy.

Andrea sjølv ønsker ikkje tenke på det.

– Eg trur ikkje eg blir ein frykteleg hyggeleg person viss eg skal gå rundt å tenke på det, seier Andrea.

Erstatninga kunne gitt Andrea eit meir normalt liv. Jenta som ønsker å kunne flytte inn i eigen bustad, kunne fått råd til det då.

Men i fjor kom det hjelp frå uventa hald. Harstad kommune hadde sett seg lei på situasjonen til den unge kvinna.

Flytta heim til jul: – Får tilbake livet mitt

– Andrea og foreldra ønskte sterkt at Andrea skulle få eigen tilrettelagt bustad, og ville realisere dette i eigen regi, seier kommunedirektør Hugo Hansen.

Han og kommunen lanserte tanken om at dei kunne bygge bustaden for Andrea i tett samarbeid med familien.

– Andrea har gledd seg veldig til å bli herre i eige hus, og det er jo det det skal vere, hennar eige hus, seier pappa Tommy.

NY HEIM: Andrea Eivik er endeleg på plass i eigen bustad. Kommunedirektør Hugo Hansen (t.h) er på besøk for å feire innflyttinga. Foto: Øivind Arvola

Og for at Andrea sjølv skal kunne eige bustaden, har kommunen laga ein eige til leige-modell som gjer at ho med den lønna ho får som ung ufør, kan etter kvart eige heile bustaden sjølv.

– For oss var det viktig å skape føreseielegheit og tryggleik for Andrea. Det å å ha ein avklart bustadsituasjon tilpassa eigne behov er viktig, seier Hansen.

Ei veke før julafta kunne Andrea flytte inn i sin nye heim. Bustaden ligg vegg i vegg med foreldra sin bustad, men har eige inngangsparti.

– Eg har ikkje klipt navlestrengen heilt, seier Andrea humoristisk.

Bustaden inneheld både gjesterom og gjestebad, treningsrom og ei stor stove som er ferdig pynta til jul.

Dette er første jula Andrea kunne be familien sin på julegåveopning og dessert i eigen heim.

– Det blir veldig fint. Eg får tilbake livet mitt, seier Andrea om at ho endeleg har flytta ut av jenterommet.

Kampen er ikkje over

Sjølv om Andrea endeleg har sin eigen bustad, er ikkje kampen for 21-åringen over enno. Familien har tatt erstatningsspørsmålet vidare, og i vår skal det opp i retten.

– Vi håpar og trur på eit positivt resultat, det har mykje å seie for Andrea si framtid, seier Tommy og legg til:

FØRSTE JUL: Denne jula kan Andrea og hunden hennar Mille invitere familien på julebesøk i sin nye heim. Foto: Øivind Arvola

– Ein ting er 100 prosent sikkert, vi har gjort alt vi kunne i oppfølginga vår av Andrea, men vi blei ikkje høyrt.

– Pappa har vore ei skulder å grine på i alt dette her, og tok imot slaga som kom og følgde meg gjennom operasjonane. Det er ikkje alle foreldre som hadde takla dette, men han gjer det enno, seier Andrea varmt om faren som sit ved hennar side i den splittar nye heimen hennar.

– Etter jul skal vi søke BPA (Brukestyrt personleg assistanse, journ. anm) til Andrea. Vi må få mamma og pappa-kjensla tilbake, og ho må føle ho er dottera vår utan at vi heng over ho, seier Tommy.