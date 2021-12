Shirley Bottolfsen er død

Bottolfsen ble 87 år gammel.

– Det tar en stund før slikt synker inn. Det er trist, men vi vet hun har hatt et godt og innholdsrikt liv, sier Brekkhus til AN.

Shirley var fra Irland og kom til Bodø i 1956. Hun er kjent som en ildsjel og har gjort en enorm innsats for vanskeligstilte.

Arbeidet startet for alvor på 80-tallet, og hun har samlet inn penger og gaver til Bodøs trengende, både før jul og gjennom et sommerlotteri.

Bottolfsen jobbet for Frelsesarmeen og Bodø kommune. Hun har i tillegg vært en viktig velgjører for et barnehjem i Litauen.

Harry Hole-stiftelsen utnevnte henne til årets «ålreite dame» i 2015.

Under årets juleaksjon samlet hun og datteren inn julegaver til innlagte barn ved Nordlandssykehuset og innsatte ved Bodø fengsel, ifølge AN.

Arbeidet hennes har gjort inntrykk på mange.

– Vi lyser fred over Shirley Bottolfsen gode minne. Takk for alt du har gjort for alle de som har hatt en plass i hjertet ditt, skriver politiet i Nordland på Twitter.