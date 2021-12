2. juledag er superoppgjøret tilbake: – Et høydepunkt for alle sykkelinteresserte

Verdenscuprittet i Dendermonde kan du se på TV 2 Play andre juledag: Damene fra 13.30 og herrene fra 15.00

Omsider skal sykkelfans få duellen de har ventet på i sykkelkrossesongen 2021/2022. I det tolvte verdenscuprittet for sesongen, står endelig de tre store på start.

Wout Van Aert har allerede kjørt et verdenscupritt. Han var overlegen i den snøfylte og morsomme utgaven i Val di Sole for to uker siden.

Tom Pidcock har rukket å sykle tre verdenscupritt, og den unge briten har plassert seg på alle tre stegene på podiet, med seier i den raske løypa i Rucphen forrige lørdag som sitt beste resultat.

Van der Poel peker på Van Aert

Derimot har Mathieu van der Poels sesongstart latt vente på seg. I OL pådro seg han en ryggskade i terrengsykkelrittet da han veltet ut som en av de store gullkandidatene, men det nederlandske fenomenet rakk å få med seg noen ritt på tampen av landeveissesongen. En kneskade har gjort at sykkelkrossdebuten har latt vente på seg.

I belgiske Dendermonde er han derimot tilbake. Alles øyne vil være disse tre i en krevende løype. I fjor var det Wout Van Aert som behersket de gjørmete forholdene best, og skal vi tro værmeldingen, kan det fort bli like brutale forhold denne julen.

– Wout er i veldig god form. Jeg forventet at han skulle vinne med en gang han var tilbake, men ikke på den måten han gjorde det på. Det var veldig imponerende, så det var fint å se, sa Van der Poel da han møtte media for noen dager siden, ifølge Cyclingnews.

– Kanskje kan jeg kjempe om seieren. Nivået som er bak Van Aert er noe jeg normalt skal være i stand til å følge. Jeg vet ikke om jeg har beina til å følge ham allerede, men jeg skal klare å være i gruppa bak i det minste. Forhåpentligvis kan jeg overraske meg selv.

Kaggestad: – Van Aert den store favoritten

Ser man på statistikken, er det i hvert fall ingen grunn til å tro at Van der Poel skal være i stand til å slå Van Aert. Nederlenderen har fire ganger slått Jumbo-Visma-rytteren på de siste fem sykkelkrossmøtene dem i mellom. Hele 153 UCI-seire har Alpecin-Fenix-stjernen notert seg, kontra 89 hos sin ett år eldre rival.

Van der Poel og Van Aert har tatt sykkelverden med storm. De har vist at de behersker flere disipliner og de fleste typer ritt. De har revolusjonert klassikerne med sin offensive og uredde sykling, og innehar store motorer og gode avslutningsferdigheter.

TV 2s sykkelekspert, Mads Kaggestad, gleder seg stort til søndagens ritt.

– At gigantene blant multikunstnerne møtes, er et høydepunkt blant alle sykkelinteresserte. På en dag hvor alle er på topp, ville det vært duket for en tett duell mellom særlig Van Aert og Van der Poel. Men sistnevnte er på etterskudd etter skade og mangler konkurranser. Pidcock er på vei opp, og Van Aert er allerede godt i gang med tre seire på tre starter. Han er innkjørt både fysisk og teknisk, og er derfor den store favoritten til tross for at Van der Poel har vesentlig flere seire.

Pidcock: – Å slå dem er mitt store mål

Men bak dem har det dukket opp et nytt supertalent. Tom Pidcock kjørte i år sin første fulle landeveissesong og noterte seg blant eliten med en gang. Han duellerte mot Van Aert helt til målstreken i både Brabantse Pijl og Amstel Gold Race, og gikk seirende ut av førstnevnte ritt. I tillegg vant han OL-gull i Tokyo på terrengsykkel.

Også 22-år gamle Pidcock har vist seg som en svært allsidig sykkelrytter, og han drømmer om å vinne VM både i landevei, terrengsykkel og sykkelkross. Han har vært nære på å tukte de to største på sykkelkross, og nå er han i ferd med å kjøre seg inn i sykkelkrossrytmen. Kanskje er det for tidlig å slå rivalene Van Aert og Van der Poel allerede nå, men han har absolutt ambisjoner om å slå dem.

– For øyeblikket presterer Wout på et høyere nivå, men det var også forventet. Toppformen min er forventet å komme rundt VM. Likevel, så vil jeg ikke bli nummer tre hver gang jeg sykler mot dem. Å slå dem er mitt store mål denne sesongen, sier Pidcock til Het Nieuwsblad.

